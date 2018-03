"The journey from suburbia to psychedelia." Så har Alex Garland, tillbaka efter den hyllade regidebuten "Ex machina", beskrivit sin filmatisering av Jeff VanderMeers roman "Annihilation" (första delen i den så kallade "Southern reach"-trilogin). När resultatet väl testvisades för en konfunderad publik fick Paramount Pictures kalla fötter. Biogranlanseringen begränsades till USA och Kina medan rättigheterna för övriga länder såldes till streamingjätten Netflix.

Ur ett cineastiskt perspektiv gör detta filmens färd extra skrämmande. Garlands visuellt ambitiösa sci-fi-orientering, där fem kvinnor beger sig in i en mystisk zon, blir i sitt krympta skärmformat inte bara en resa från villaförorten till psykedelia. Den förlorade bioupplevelsen ger även en närbild av hur ytterligare en nål bankas in i vårt filmlandskaps omritade karta.