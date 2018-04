Netflix lockade fler nya kunder än väntat

Bolaget fick 7,4 miljoner nya kunder de senaste tre månaderna vilket är betydligt fler än 3,7 miljoner samma kvartal föregående år. Den samlade analytikerkåren hade räknat med 6,6 miljoner nya kunder, enligt Factset.

Det haussade bolaget skruvar också upp sin vinstprognos. Vinsten per aktie det senaste kvartalet blev 0,64 dollar per aktie. Nästa kvartal tror streamingjätten att vinsten kommer att öka till 0,79 dollar per aktie. Det kan jämföras med att förväntningarna hittills har legat på 0,65 dollar.