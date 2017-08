Netflix lägger ned dramaserie

"Gypsy" med Naomi Watts läggs ned. Arkivbild. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/TT

Netflix lägger ned dramaserien "Gypsy" efter en säsong, skriver Deadline.

Enligt sajten ska beslutet ha kommit efter att manusförfattare och producenter redan börjat arbeta med den andra säsongen.

Dramat är bara en i raden av flera originalserier från strömningsjätten att gå i graven, däribland "The get down", "Girlboss" och "Bloodline".

Annons X

Serien, med Naomi Watts i huvudrollen, handlar om en terapeut i New York som börjar utveckla intima och otillåtna relationer med sina patienters anhöriga. För regin stod bland annat Sam Taylor-Johnson som regisserat "Fifty shades of Grey".