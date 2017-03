Netflix färdigställer Welles sista film

Orson Welles. Arkivbild. Foto: Jacques Langevin/AP/TT

Netflix ska färdigställa och sedan visa regissören Orson Welles sista, ofullbordade, film "The other side of the wind", skriver The Guardian.

Produktionen inleddes 1970 men lades ner sex år senare. Ironiskt nog handlar filmen om en regissör, spelad av John Huston, som kämpar med att färdigställa sin sista film.

Dennis Hopper och Peter Bogdanovich medverkade också i filmen, och den sistnämnde kommer att hjälpa till med restaureringen.

"Det här är en dröm som går i uppfyllelse", säger Netflix innehållschef Ted Sarandos i ett pressmeddelande.

Orson Welles gick bort 1985, kort efter att ha lånat ut sin röst till rollen som den planetstora roboten Unicron i den animerade filmen "The transformers: The movie".