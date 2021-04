Att förvandla omfattande bokmaterial till film är svårt, men enormt underhållande när det lyckas: titta på ”Harry Potter”-serien, eller ”Game of thrones”. Att filmatiseringen av Leigh Bardugos framgångsrika ”Grisha”-trilogi säljs in med publikfrierier som just ”en ny Game of thrones” är begripligt – världsbygget är rikt, mörkt och avancerat, bokförlagorna åtskilliga. Med Eric Heisserer som skrev manus till Denis Villeneuves poetiska sci-fi-drama ”Arrival” som showrunner har förväntningarna förstås skruvats upp ytterligare.

Serien lever tyvärr inte upp till dem. Intrycket efter fyra avsnitt är en ambitiös och oftast ursnygg men också påfallande snårig fantasy som uppenbarligen varit svår att överföra till tv-serieform, åtminstone om man vill nå tittare som inte är intimt bekanta med källmaterialet. En förklaring är troligtvis att man vävt ihop två icke sammanhängande böcker i serien, vilket ger både en onödigt brant startsträcka och så många figurer och tillhörigheter att hålla reda på att åtminstone jag skulle behöva en karta.