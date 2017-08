Netflix erkänner förlust mot solförmörkelsen

På måndagen passade miljontals människor på att följa solförmörkelsen som drog fram över den amerikanska kontinenten, bland annat president Trump. Det var 40 år sedan en total solförmörkelse senast inträffade i USA, och många amerikaner hade vallfärdat till platser där de skulle kunna beskåda naturfenomenet.

Och att folk gav sig ut utomhus istället för att sitta i tv-soffan blev tydligt i streamingjätten Netflixs statistik från måndagen. I ett inlägg på Twitter så erkänner sig företaget besegrat av månen som skymde solen.

”Hej, jag undrar bara varför 10 procent av er valde att se en enorm sten skymma ett gigantiskt gasklot, NÄR JAG ALLTID HAR FUNNITS DÄR FÖR ER.”

Hey, just wondering why 10% of you chose to watch a giant rock cover a giant ball of gas when I HAVE ALWAYS BEEN THERE FOR YOU.