Drömmar kan gå i uppfyllelse. Nu anställer Netflix personer som ska sträckkolla de tv-serier streamingjätten publicerar på sin sajt. I jobbannonsen för positionen som "editorial analyst of original content" står det att personen bland annat ska "titta och betygsätta" film och tv-innehållet.

Jobbet kräver att du vet något om film och tv, kan summera det du tittat på och är villig att dedikera ett flertal timmar till skärmtid.

Chansen att du hittar guldkorn är hyfsat stora. Wild, Wild Country, Godless och The End of the F***ing World, är bara några originalproduktioner som släppts från Netflix 2018.

Frågan är om man sköta jobbet hemifrån soffan med pyjamas och en bytta glass?