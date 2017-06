Netflix – en världssuccé som skakar tv-branschen

Med 100 miljoner abonnemang i 190 länder, varav en miljon i Sverige, är Netflix framgång närmast exempellös. Foto: Elise Amendola/AP

I veckan hade den femte säsongen av succéserien House of Cards premiär på Netflix. Tittare i 190 länder kunde se de nya avsnitten samtidigt. Netflix egen stjärnserie har blivit som en slags global lägerelds-tv, konstaterar Chris Baumann, doktorand vid institutet för mediestudier vid Stockholms universitet. Ungefär som vi i Sverige tittade gemensamt på Hylands hörna en gång i tiden på 1970-talet.

Foto: Grafik: Kalle Källström

– House of Cards har blivit en del av det vi har gemensamt globalt, säger han.

Chris Baumann undersöker streamad tv i sin forskning. Fenomentet Netflix är förstås en viktig del. Med 100 miljoner abonnemang i 190 länder, varav en miljon i Sverige, är framgången närmast exempellös.

– Man kan säga att det var med serien House of Cards som det nya Netflix föddes. Netflix gjorde serien själva, och äger också rättigheterna. Då slipper de krångel med licenser, säger Chris Baumann.

Foto: Grafik: Kalle Källström

Men framgången med House of Cards var inte självklar. Innan serien såg dagens ljus hade företaget först hållit på med dvd-videor på postorder, och sakta växlat över till streamade tjänster. Affärsidén var att sälja massor av film via streaming på nätet, till en låg kostnad och utan bindningstid. Kvaliteten på utbudet var inte alltid på topp, det var en hel del billiga Hollywoodproduktioner som köptes in. Bolaget var stundtals ifrågasatt, och aktien nedpressad.

Vi trodde inte att de skulle slå igenom. Det fanns inga tydliga varningssignaler.

När Netflix så berättade om sina nya planer på en egen tv-serie möttes satsningen av skepsis bland många experter - en skepsis som klart kommit på skam. Seriens första avsnitt sändes 2013 och kan sägas ha startat en större omdaning i hur vi ser på tv. Enligt MMS, som mäter tittarsiffror för olika medier i Sverige, är Netflix näst störst i Sverige efter Youtube. Av de totala 65 minuter som svenskar ägnar åt medietittande är 17 minuter Netflixtittande. 20 minuter ägnas åt Youtube. SVT får bara 9 minuters uppmärksamhet.

Jan Scherman, tidigare TV4-chef som numera kallar sig diversearbetare i mediebranschen, menar att man inte trodde att Netflix skulle slå igenom. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Netflix kom till Sverige 2012. Det var i den vevan som bolagets segertåg världen över började ta riktig fart.

– Sverige, Norge och Finland kom som nummer två av Netflix lanseringar i Europa, efter Storbritannien. De gick inte ut i de stora länderna som Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien först, utan i Norden. Det beror på att Sverige och Norden är speciellt när det gäller internet, säger Chris Baumann.

Här hemma togs Netflix intåg först emot med en axelryckning av den etablerade tv-marknaden.

– Ett nytt bolag med ett konstigt namn, Cornflakes eller något, som sålde billiga Hollywoodproduktioner, säger Jan Scherman, som var TV4-chef på den tiden, men som numera kallar sig diversearbetare i mediebranschen. Han fortsätter:

– Vi trodde inte att de skulle slå igenom. Det fanns inga tydliga varningssignaler.

Foto: Grafik: Kalle Källström

De fem stora i Sverige då – SVT, TV4, MTG/Viasat, SBS och Discovery – tyckte att de hade marknaden i Sverige i ett fast grepp, berättar han. Fast ur kundsynpunkt var avtalen om betaltv-tjänsterna bedrövliga. Kundtjänsterna var omöjliga att ha att göra med, och avtalen enormt krångliga.

– Det är fascinerande, det var bindningstider på 12 månader och ett helvete att lämna. Så kommer det någon utifrån och ropar ”Hallå, vi är jättebilliga, du får testa gratis, vi har en fantastisk kundtjänst och vi har ingen bindningstid!”. Det var som en luftlandsättning av Netflix, säger han.

Alla blev helt tagna på sängen av den snabba framgången.

– Netflix sprängde sönder ett system, och vände upp och ned på en industri och en bransch som fått utvecklas i lugn och ro i decennier, säger Jan Scherman.

På den tiden trodde man inte heller att Facebook och Google skulle kunna bli ett hot för medier.

Foto: Grafik: Kalle Källström

Hela branschen underskattade folkets vilja att kunna se program när som helst och var som helst.

– Det gick mycket snabbare än vad vi hade en susning om. Vi var obenägna att tro att att förändringen kunde ske så dramatiskt och snabbt.

Fast det är alltid lätt att vara efterklok, tycker han.

Visst är det klädsamt att erkänna den tidens aningslöshet nu. Fast Jan Scherman vill också gärna förklara hur tongångarna gick för ungefär fem år sedan. Och han var inte ensam om sin tolkning av läget.

– På den tiden trodde man inte heller att Facebook och Google skulle kunna bli ett hot för medier. Men på ett decennium har det också vänts upp och ned.

Nu har Netflix över en miljon kunder i Sverige, enligt en uppskattning av konsultbolaget Mediavision. Konkurrenten HBO ligger långt efter, med knappt 300 000. Men vid lanseringen var det HBO, som kom till Sverige samtidigt som Netflix, som fick störst uppmärksamhet.

– HBO:s varumärke var starkare här då, säger Arvid Åsbrink, senior analytiker Mediavision.

Fast slaget får anses avgjort. I alla fall för nu.

– Med den dryga miljonen Netflix har i Sverige är det knappt någon annan tv-operatör som kommer i närheten. Samarbetet med Spotify när de lanserades i Sverige var enormt lyckat. De erbjöd gratis prova på för Spotify-kunder, säger han.

Netflix huvudkontor i Los Gatos i Kalifornien. Foto: Paul Sakuma/AP

Netflix framgångar är inte bara marknadsmässiga. Företaget går med vinst, även om analytiker har knorrat över att den är för låg.

Vi har bara sett början. Omställningsprocessen blir dramatisk, det blir ett blodbad.

Omsättningen på 74 miljarder kronor gav förra året en vinst på cirka 1,5 miljarder kronor. Året innan, 2015, var omsättningen knappa 58 miljarder kronor och vinsten högre, 2,6 miljarder kronor.

Men investerarna som satsade på Netflix för fem år sedan har fått god utdelning. Kursutvecklingen har varit över makalösa 1600 procent. Idag är bolaget värt 70 miljarder dollar.

Arvid Åsbrink tror att Netflix kommer att fortsätta växa. Och bolagets framfart kommer fortsätta att skaka om tv-branschen, tror Jan Scherman.

– Vi har bara sett början. Omställningsprocessen blir dramatisk, det blir ett blodbad. Tidningarnas förändring från papper till digitalt kommer att framstå som en skön process i jämförelse, säger Jan Scherman.

Hur det kommer att sluta vill han inte förutspå.

– I det här omtumlande läget när stora internationella mediebolag pressar lokala företag som ofta väljer nedskärningar som motdrag blir det viktigare än någonsin att Public Service får en stabil finansiering. Och att de pengarna tydligare används till oberoende nyhetsförmedling nationellt och lokalt.

– Mer samhällsprogram och egna dramaproduktioner och underhållning. Mindre av det tingel tangel som finns i överflöd i kommersiell tv, säger Jan Scherman.