Netanyahu om Trumps tal: ”Vågat och modigt”

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i möte med USA:s president Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP

In over 30 years in my experience with the UN, I never heard a bolder or more courageous speech. — twitter.com

I övrigt var det mestadels hård kritik som fördes fram, både under talets gång och efteråt. Utrikesminister Margit Wallström sade bland annat att talet bröt mot FN-stadgarna.

– Han hotade ju Nordkorea med att utplåna dem. Det gick ju en susning genom rummet naturligtvis, sade hon i en intervju i Sveriges Radios Studio ett.

Hon kallade talet ”bombastiskt och nationalistiskt” och sade sig vara chockad av innehållet.

Annons X

– Ja, jag tror att jag delar det med det stora flertalet. Det var absolut inte ett tal för samarbete.

Det var Donald Trumps uttalanden om Nordkorea som skapade de största reaktionerna. Han var stundtals mycket hård i sin retorik.

– Om USA hotas, har vi inget annat val än att fullständigt förgöra Nordkorea (eng. totally destroy), sade Trump.

Förre utrikesministern Carl Bildt kommenterade talet via sitt Twitterkonto och sade angående Donald Trumps uttalanden om Iran att ”talets syfte verkar vara att leva upp till de fördomar som finns hos de mer hårdföra personerna i Iran om USA som ’den store satan’. Jag gissar att de är nöjda”, skrev Bildt.

Han sade också att talet ”återupplivar en turboladdad version av ”ondskans axelmakter”, som nu handlar om Nordkorea och Iran. Farligt enkelspårigt”.

President Trump #UNGA speech resurrects a turbocharged version of “axis of evil” now down to North Korea and Iran. Dangerously simplistic. — twitter.com

Den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu hade flera kommentarer om talet och sade bland annat att Trump ”sade sanningen om de stora faror som världen står inför”.

En annan känd politiker som lovordade talet var den förre republikanske presidentkandidaten Mitt Romney. Romney var kritisk till Trump under presidentvalskampanjen men sade nu att presidenten gav en stark och välbehövd utmaning till FN att ”leva upp till sina stadgar och ta itu med de globala utmaningarna”.

I sitt tal kritiserade Donald Trump indirekt Kina, utan att nämna landet vid namn. Det handlade om länder som inte bara bedriver handel med Nordkorea utan också ger militärt och ekonomiskt stöd. Några officiella kinesiska kommentarer på talet hade inte kommit vid 19.30 svensk tid.

Inte heller från Nordkorea eller Iran hade det på tisdagskvällen kommit några officiella reaktioner på Trumps FN-tal. Innan Trump började tala noterades dock att den nordkoreanske FN-delegaten Ja Song Nam lämnade generalförsamlingen.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade i en kommentar till den amerikanska tv-kanalen CBS om Donald Trumps uttalanden om Nordkorea att presidenten återigen använder ”stark retorik och hårt språkbruk”.

Stoltenberg sade om Nordkoreas fortsatta tester att ”det är ett hot mot oss alla och det kräver ett globalt gensvar”.

Talet fick också reaktioner från ett antal amerikanska kulturpersonligheter. Skådespelaren Olivia Wilde kommenterade Donald Trumps epitet på den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un. Han kallade honom ”Rocket Man”. (”Rocket man is on a suicide mission for himself and his regime”).

”Som amerikan och Elton John-fan, är jag förödmjukad”, skriver Olivia Wilde på Twitter.