Nervig vecka för Donald Trump

Frågan om Trumpstabens kontakter med Ryssland har skapat rubriker i flera månader. USA:s underrättelsetjänster har pekat ut ryska hackare för inblandning i fjolårets valrörelse och många undrar om det var till presidentens fördel – och om viss aktivitet skett i maskopi med Trumps kampanj. I dagsläget pågår flera utredningar i såväl kongressens, FBI:s och olika underrättelsetjänsters regi.

Under valrörelsen uttryckte Trump beundran för Rysslands president Vladimir Putin. Han har tillsatt en förhållandevis ryssvänlig stab, exempelvis har utrikesminister Rex Tillerson varit vän med Putin i många år. Trumps nationelle säkerhetsrådgivare Michael Flynn, som haft uppdrag i Moskva, tvingades dock avgå sedan han inte sagt hela sanningen till vicepresidenten om sina kontakter med Rysslands USA-ambassadör Sergej Kisljak före Trumps tillträde. Även justitieminister Jeff Sessions träffade under fjolåret ambassadören, och har därför sagt att han inte kommer att vara inblandad i utredningen om ryska kopplingar till presidentvalet. Nyligen framkom att även Jared Kushner, Trumps rådgivare och svärson, hade möten med Kisljak före maktskiftet i Washington DC.

Den 9 maj avskedade Trump FBI-chefen James Comey. I en intervju senare ska Trump ha sagt att det hade med "Rysslandsgrejen" att göra. Comey har offentliggjort minnesanteckningar från sina möten med Trump, enligt vilka presidenten bad honom "släppa" utredningen av Michael Flynn.

De rysk-amerikanska relationerna var mycket kyliga under Trumps företrädare Barack Obamas tid, bland annat i ljuset av Rysslands inblandning i Ukrainakonflikten och annektering av Krim samt de sanktioner som följde på den.