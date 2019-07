Neo, 9: ”Harry Potter är roligare än Pokémon Go”

Harry Potter: Wizards Unite släpptes på midsommardagen i Sverige. Spelet är skapat av företaget Niantic som också gjort Pokémon Go.

Spelet laddades ner cirka 400 000 gånger under det första dygnet som det gick att ladda ner i USA och Storbritannien. När spelet Pokémon Go kom för tre år sedan laddades det ner 7,5 miljoner gånger under de första 24 timmarna.