Nekrofil erkänner 34 år gamla mord

Mannen, som i dag är 67 år gammal, åkte fast i december förra året efter att polisen fått en träff i sitt dna-register. När de gjorde husrannsakan hemma hos honom fann de mängder av bevis på ytterligare brott av sexuell natur som han utsatt döda människor för.

Under många år arbetade mannen som elektriker vid två bårhus i Kent i sydöstra Storbritannien. Där förgrep han sig på närmare hundra döda personer, såväl minderåriga flickor som äldre kvinnor, och spelade in en del av brotten. De äldsta Inspelningarna som hittades i hans hem är från 2008, men polisen misstänker att brotten pågått under en ännu längre tid.