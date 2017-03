Systerskapet vill rädda Melania Trump från Donald. Foto: Susan Walsh /TT/NTB Scanpix

En gravid väninna ställde en fråga på Facebook om föräldraledighet. När hade folk börjat arbeta igen efter att de fått barn? Och svar fick hon – en dag, ett år, två, och så vidare – men hon fick också något annat: råd. Ta inget för givet! Känn efter själv! Gör si, gör så! I all välmening, inte tu tal om det. Men vad är det som gör att kvinnor tros vara i ständigt behov av hjälp och vägledning?

Ta Melania Trump. Hur många dagar, ens timmar dröjde det efter att Donald Trump svurits in som USA:s president innan systerskapet började vifta med sina plakat? ”Melania, blink twice if you need help.”

Om man utgår ifrån Simone de Beauvoirs gamla sentens om kvinnan som inte föds till kvinna utan blir det, blir feminismens framknådande av den perfekt upplysta kvinnan problematisk.



Både den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichies senaste bok – ”Brev till en nybliven förälder” (Albert Bonniers Förlag), och liberalen Birgitta Ohlssons ”Duktiga flickors revansch” (Forum) rymmer tydliga förhållningsregler.

I ”Brev till en nybliven förälder” riktar sig Chimamanda Ngozi Adichie direkt till sin barndomsvän, ger henne 15 tips om hur hon kan uppfostra sin dotter feministiskt. Definiera dig inte enbart utifrån moderskapet, manar hon exempelvis, och tänk aldrig att din make hjälper dig när han tar hand om sitt eget barn.

Birgitta Ohlssons bok innehåller en gedigen att-göra-lista, vilket får sägas vara kongenialt med hennes budskap – att få kvinnor att prestera och vara stolta över det. Hon kallar den ”Duktiga flickans 10 budord”:



Du ska kräva meritokrati.

Du ska inte låta din bakgrund avgöra din framtid.

Du ska inte curla karlarna.

Du ska inte känna skuld.

Du ska avslöja småpåvarna.

Du ska välja den rätta/rätte med omsorg.

Du ska inse att cash is queen.

Du ska säga ja till makt.

Du ska vara snäll, men inte dumsnäll.



Att ett buzzfeedsamhälle som vårt utvecklar en buzzfeedfeminism – eller snarare budords-feminism – är inte så konstigt. Enkla budskap som kan bli snygga slogans på t-shirts eller käcka kylskåpsmagneter. Och jag har inga som helst problem med det. Tvärtom. Feminism är till för att tillämpas.

Att Chimamanda Ngozi Adichies bok sedan är skriven för en nigeriansk kontext, där en flicka får höra ”böj dig ordentligt ner när du sopar, som en flicka”, borde göra den obrukbar för den svenska debatten. Men det är en annan femma.

Hur man än ser på det ingår Chimamanda Ngozi Adichies och Birgitta Ohlssons feministiska upprop i en större berättelse, den om kvinnan som ständigt ska ansas, drillas, förädlas.

Att som kvinna fråga en sak på Facebook, av nyfikenhet, inte av villrådighet, är att få en ström av snusförnuftiga råd tillbaka. Särskilt 2017.