Så sent som den 24 mars stod Björn-Owe Björk, Kristdemokraternas kommunalråd i Knivsta, mitt på Drottninggatan och talade in i sin mobilkamera. ”Den sista sexmånadersperioden har vi sett återkommande terrorattacker utförda på platser med många människor. I Nice, Berlin, London, Jerusalem så har IS-terrorister kört in lastbilar i människohopar. Jag kan konstatera att på Drottninggatan har man fortfarande inte, trots det här hotet, lyckats få upp enkla fordonshinder för att förhindra en sådan tragedi i centrala Stockholm.”

”Naivt och oansvarigt” skrev Björk när han twittrade ut sin uppmaning till Stockholms stad att agera.

Frågan är större än några betongsuggor på Drottninggatan. Fram till i helgen hade kommunen inte vidtagit några kända åtgärder överhuvudtaget, för att säkra det offentliga rummet från terrorangrepp.

Det finns goda skäl att ifrågasätta Stockholms insatser även i övrigt. Den 7 april 2016 slöts en blocköverskridande överenskommelse om hur arbetet mot extremism skulle se ut. Socialdemokraterna lovade då att lokala handlingsplaner skulle vara på plats i varje stadsdel vid årsskiftet, framtagna i samarbete med forskarna på Försvarshögskolan.

För ett par veckor sedan kritiserade oppositionen att arbetet drog ut på tiden. Några planer fanns ännu inte. På Försvarshögskolan uppgav man att man inte hört något från staden sedan i september.

På regeringsnivå ges intrycket att det ska råda ordning och reda i migrationspolitiken. Den som har fått avslag ska lämna landet. Det utgår inte längre dagersättning eller ersättning för boende när avslag på asylansökan har vunnit laga kraft.

Stockholms stad går i motsatt riktning. I de senaste riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd – det som förr kallades socialbidrag – slås fast att barnfamiljer som uppehåller sig illegalt i landet kan ha rätt till bistånd för bostad och mat. Kommunen utgår då från principen om barnets bästa.

Det är lätt att vara efterklok. Men många har varnat för utvecklingen. Till exempel kristdemokraten som talade i mobilen på Drottninggatan för bara några veckor sedan.

En uzbekisk fyrabarnsfar med radikala böjelser och ambitionen att begå en lastbilsmassaker under sin illegala vistelse i landet skulle knappast ha kunnat välja en bättre stad.