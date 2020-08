Kanadensiske rockveteranen Neil Young är på gång med ny musik, denna gång i form av en ep, "The times", som släpps i september. Enligt NME består den av sju spår, varav ett är hans cover av Bob Dylans "The times they are a-changin".

En annan låt heter "Lookin' for a leader" och Neil Young, som nyligen blivit amerikansk medborgare, riktar sig mot president Donald Trump i musikvideon.