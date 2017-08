Neil Young släpper album

Neil Young släpper i början av september den akustiska soloplattan "Hitchhiker" som han spelade in under en enda natt 1976. Arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Neil Young släpper i september en akustisk soloplatta som han spelade in under en enda natt 1976, och som sedan dess har legat på hyllan. "Hitchiker" innehåller tio låtar, varav åtta senare hamnade på olika album i skilda versioner, däribland klassikern "Pocahontas", skriver Billboard.

På skivan, som är inspelad live i Malibu i Kalifornien, finns också två tidigare outgivna låtar: "Hawaii" och "Give Me Strength". "Hitchhiker" är bara ett av flera "förlorade" album som Neil Young spelade in under en högproduktiv period på 1970-talet, men som inte gavs ut.

"Hitchiker" släpps den 8 september.