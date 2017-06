Ilska och misstro i Londons jämnaste kommun

Yvonne, Helen och Carol har gått på samma kafé i många år och är alla trötta på de tomma löften som politiker ger. Ingen av dem tänker rösta. Foto: Åsa Westerlund

LONDON

– Jag tänker inte rösta, jag litar inte på någon av dem, säger Yvonne.

Hon sitter med vännerna Carol och Helen utanför Café Montego på Croydon Church Street. Det är regnigt, blåsigt och kallt, men damerna träffas på kaféet varje morgon och traditionen upprätthålls också en ovanligt ruggig morgon före valet.

Annons X

Ingen av dem är särskilt imponerade av de konservativa. De riktar hård kritik mot den så kallade “demensskatten”, premiärminister Theresa Mays misslyckade förslag om att koppla hur mycket äldre britter ska betala för sin vård till hur stor förmögenhet de har.

– De försöker ju ta våra hus från oss. Vi har betalat skatt hela livet, vi har alla jobbat och nu vill de att vi inte ska ha något kvar att lämna till våra barn, säger Carol.

Kvinnorna har inte heller mycket till övers för hur partierna handskats med terrorattackerna.

– De orsakar bara mer problem då de grälar sinsemellan, om de jobbade tillsammans kanske attackerna skulle gå att stoppa, säger Yvonne.

Det finns för mycket invandrare här. De bildar gäng och våra unga påverkas.

Hon jobbade tidigare som sjuksköterska och det hon, Carol och Helen känner starkt för är att Storbritanniens hälsovårdssystem NHS ska få mer pengar.

– Det är ju som ett löpande band nu, läkarna tittar knappt på en, säger Carol. De konservativa har skurit ner på så mycket och det har drabbat NHS.

Kvinnorna har bott i Croydon i hela sitt liv. De beskriver staden som ett trevligt ställe där människorna blivit mindre trevliga under de senaste åren.

– Det finns för mycket invandrare här. De bildar gäng och våra unga påverkas. De dras in i gängen och terrorn. Det enda vi önskar oss är trevliga människor omkring oss, säger Carol.

Det är en förbättring inget av partierna kan erbjuda, anser de.

Labours reklam syns överallt. Foto: Åsa Westerlund

Croydon är en kommun på Londons sydkant. Staden låg där redan för tusen år sedan och började växa ihop med den brittiska huvudstaden på artonhundratalet. Trots det har Croydon en tydlig egen identitet. Den gamla industriorten har ett livligt centrum med en välbesökt shoppinggata.

I utkanten av stadens gamla centrum ligger det ståtliga Ruskin House. I nästan varje fönster står en röd skylt. “Rösta Labour”. Huset har använts av fackliga rörelser i Croydon i närmare femtio år, på översta våningen sitter kommunistpartiet och på andra våningen ligger Labourkandidaten Sarah Jones valkontor.

Theresa May har gjort en dålig kampanj.

Varje yta är täckt av planscher, broschyrer och valmaterial. Stämningen är uppskruvad och under slutspurten före valet följer man ett minutschema. Några volontärer ringer upp väljare för att be dem rösta Labour, andra förbereder sig på att gå ut i regnet för att knacka på dörrar. Sarah Jones dricker en kopp te, hon är i fullt kampanjläge och talar fort.

– Vi har pratat med 21 000 personer under valkampanjen. Det har gått väldigt bra, många är trötta på nedskärningarna och på de konservativas brutna löften. De tycker att det är dags för en förändring.

Hon hoppas på att vinna över sin konservativa motkandidat och Croydon Centrals nuvarande parlamentariker Gavin Barwell. Men Sarah Jones tror att det kommer att bli jämnt också den här gången.

– Theresa May har gjort en dålig kampanj. De konservativas förslag har gjort många äldre väljare oroliga över nedskärningar som kommer att drabba dem.

Labours löften om att stoppa nedskärningarna, åternationalisera järnvägarna och ge mer pengar till skolor och sjukhus är populära. Men partiets ledare Jeremy Corbyn är fortfarande en kontroversiell politiker. Sarah Jones nämner honom inte en enda gång.

Michael Haji har tidigare röstat Conservative men tänker inte göra det igen på grund av Brexit. Foto: Åsa Westerlund

Ingenjören Michael Haji från Croydon har tidigare röstat konservativt. Brexit har fått honom att överge partiet.

– De ställde till det. Vi vet ju inget om utträdet ännu. På grund av brexit kommer jag aldrig att rösta konservativt igen, säger han.

Michael Haji har ännu inte bestämt sig för hur han ska rösta. Han lutar åt Labour, men säger att partiets ledning får honom att tveka.

– Jag ändrar mig nästan varje timme. Alternativet till de konservativa är ju Jeremy Corbyn, utbrister Haji.

Han säger att han gillar några av Labours förslag, men undrar varifrån pengarna ska komma för att finansiera det partiet vill driva igenom. Han är också misstänksam till partiledningen.

– Jag litar inte på någon av dem längre, säger Michael Haji om Storbritanniens politiker.

Bernard Hamill har alltid röstat Labour och tänker fortsätta med det. Foto: Åsa Westerlund

Den 65-åriga Croydonbon Bernard Hamill tvekar däremot inte. Han har alltid röstat Labour och tänker göra det igen.

– Jag vill inte att NHS ska privatiseras, säger han.

Bernard Hamill tror ändå att det blir en konservativ seger.

– De konservativa har lyckats lura arbetarklassen att rösta på dem, de gör det genom tabloider som the Sun och the Daily Mail. Under mitt liv har jag sett landet förändras på grund av sådana som Rupert Murdoch.

Hamill tror att de konservativa vill privatisera hälsovården och göra Storbritannien mer likt USA.

– Det är inte vårt sätt att leva. Vi brukar vara ett cyniskt land, men vi har köpt deras linje. De konservativa är bra på att vinna val.