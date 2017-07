”Nedläggning löser inget – det är inte festivaler som våldtar”

Spelning på Bråvalla på torsdagen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nyheten att festivalarrangören FKP Scorpio nu lägger ned festivalen Bråvalla på grund av övergrepp på unga tjejer är oerhört beklaglig. Självklart önskar ingen att ens arrangemang ska medföra lidande när tanken är att det ska vara en folkfest som förgyller dagarna för besökarna. Vi, liksom arrangören, förstår naturligtvis att nedläggning inte är lösningen på problemen med övergrepp på unga tjejer i offentlig miljö. Det är inte festivalen som orsakar övergreppen – utan förövarna. Att stänga ner en festival oavsett om det är för ett år eller för alltid hjälper inte för att förebygga övergrepp, utan det är att släcka bränder som redan självantänder.

Förra året anmäldes fem våldtäkter, ett våldtäktsförsök och 14–16 ofredanden på Bråvalla. I år har 22 ofredanden anmälts samt tre våldtäkter. Samtidigt så har det i nuläget anmälts sex våldtäkter på Roskilde samt två våldtäkter på Cityfestivalen i Västerås. Att vi tar upp detta är inte för att förringa eller relativisera antalet anmälningar på Bråvalla, utan för att påvisa att det inte är ett problem som är exklusivt för Bråvalla. Det som sker på en festival är endast ett koncentrat av vad som sker i det omkringliggande samhället och sexualbrott mot unga tjejer är ett stort samhällsproblem – inte ett festivalproblem.

I stället för att lägga ned festivaler skulle vi önska att det arbetades förebyggande. På riktigt. Det innebär att både nå ut till besökare men även utbilda vakter och volontärer mer djupgående i hur man förebygger övergrepp. En utbildning för all personal på plats borde vara obligatorisk. I dag samverkar Novahuset med Linköpings kommun och kommer närvara vid fyra av kommunens festivaler för att erbjuda utbildning till vakter och personal och för att närvara under festivalerna på plats. Linköping är ett föredöme i sitt sätt att samverka med organisationer och föreningar vid evenemang. Att lära av fungerande framgångsrika metoder torde också vara del i planeringen av festivaler nationellt. Att engagera personal under en festival är dock inte tillräckligt. Det förebyggande arbetet bör ske på flera nivåer. Allt från att ge barn och unga kunskap om normer, integritet, gränser och samtycke, till att ge vuxna runt barn utbildning och verktyg. Att arbeta aktivt mot skadliga könsnormer som leder till att pojkar och män utsätter flickor för sexualbrott är en oerhört viktig brottsförebyggande åtgärd. Och det brådskar!

25–30 procent av alla sexuella övergrepp begås av en ung person. Vuxna förövare rapporterar att de begick sina första övergrepp redan i tonåren. Det är därför viktigt att fånga upp dessa ungdomar tidigt. För att minska antalet sexualbrott i framtiden behöver vi börja med det förebyggande arbetet långt tidigare än vad vi gör i dag. Att tidigt prata om frågor som berör sexualitet och känslor kan alltså ses ur ett långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Ungdomar behöver veta hur man efterfrågar samtycke, var gränsen för sexuella övergrepp går och även förstå konsekvenserna av sexuella övergrepp.

Och vi måste vända fokus. Det är inte de utsatta tjejerna vi ska arbeta med. Det är inte tjejerna som ska få kunskap om hur de bäst skyddar sig, utan det är killarna som ska få kunskap om hur de ser till att varken de eller deras vänner utsätter andra för övergrepp. Det är ett arbete som kommer ta tid, resurser och kunskap i anspråk. Men hur skulle alternativet se ut? I stället för att ställa in kommande festivaler skulle vi önska att Bråvalla tog chansen att bli en riktig förebyggare! Att det på varje biljett angavs riktlinjer för hur alla kan agera för att förhindra övergrepp, att varje besökare fick veta genom affischering, artister och personal vad som gäller. Vad som utgör ett brott. Hur alla unga kan bidra genom att säga till sina kompisar när de är på väg att gå över gränser. Att nolltolerans råder. Och om någon kränker en annan genom ord eller handling – så visas hen bort från området.

Bråvalla: ni har allt att vinna på att ta krafttag, lära av andra och ta chansen att förändra. Och visa det som vi redan vet. Det är inte festivalerna som våldtar – det gör gärningsmännen.

Nina Rung

kriminolog och grundare av Huskurage

Sarah Kindblom

terapeut och ordförande på Novahuset – föreningen mot sexuella övergrepp

Ulla Thorslund

leg psykolog

Paulina Bengtsson

verksamhetschef Novahuset

