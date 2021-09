Nedgång på Stockholmsbörsen

Efter gårdagens tydliga uppgång sker en viss nedgång under veckans sista handelsdag på Stockholmsbörsen. OMXS-index är inledningsvis ned 0,5 procent. Mot strömmen går framförallt läkemedelsjätten Astra Zeneca som stiger 3,0 procent på nyheten att ett läkemedel, Lynparza, visat positivt resultat i en fas 3-studien gällande behandling av prostatacancer. Aktier som traditionellt brukar gå starkt vid nedgång som Swedish Match, plus, 0,7 procent liksom Essity, plus 0,1 procent, undviker också ett fall.

Dagens kursraket är börsdebuterande Ctek som sysslar med batteriladdning. Aktien som övertecknades kraftigt i samband med noteringen rusar inledningsvis 150 procent. I Europa syns nedgångar såväl i Frankfurt, Paris som på Londonbörsen.