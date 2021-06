Den nederländska anfallaren Luuk de Jong kommer inte att spela mer i EM-turneringen, det meddelar det nederländska fotbollsförbundet. Under tisdagens träning skadade han knät i en tacklingssituation.

Det Nederländska landslaget kommer inte att få kalla in en ersättare så sent under turneringen och är nu nere i 24 spelare. Eftersom ”Oranje” vann sin grupp, får man möta en av de bästa treorna i åttondelsfinal.