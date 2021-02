Fem år efter att Parisavtalet slöts handlar klimatdebatten fortsatt om hur banker finansierar utvinning av kol och olja. SEB är en av de storbanker som lovat att ställa sig bakom avtalet, men som hamnat i blåsväder efter att ha lånat ut miljarder till några av Europas största utsläppare av koldioxid, enligt en granskning av TV4:s ”Kalla Fakta”.

Fair Finance Guide visade i en rapport att Skandinaviens största banker fortsatt att stödja fossilbolag med totalt över 450 miljarder i lån och investeringar. Där ligger SEB i topp med 158 miljarder. De sju största bankerna i Sverige har enligt samma källa totalt satsat 97 miljarder kronor i investeringar och lån till företag med koppling till oljeutvinning i Arktis.

Radioprogrammet Kaliber visade dessutom i december i fjol hur statliga AP-fonderna har investerat många miljarder av våra pensionspengar i olje-, gas- och kolföretag, trots att regeringen förra året skärpte lagen med krav om hållbarhet i investeringarna.

Hur är det möjligt? Ett svar är att de finansierar omställningen mot hållbarhet, men samtidigt har bland andra SEB börjat fasa ut engagemang i kol-, gas- och oljesektorn, och Swedbank har krupit till korset och slutar helt med nyutlåning till okonventionell utvinning.

Möjligen är det början på en förändring av inriktningen på bankernas verksamhet vi ser?

En artikel i The Economist låter professor Partha Dasgupta vid Cambridgeuniversitetet – som har kallat naturen för ekonomers blinda fläck – vända på begreppen.

För vad skulle exempelvis ske om det fanns ett pris på nyttjande av ren luft och drickbart vatten? Om naturens bidrag till företagens inkomster och samhällens välfärd hade en prislapp?

The Guardian konstaterar efter att ha tagit del Dasguptas 600 sidiga rapport, att världen utsätts för en extrem risk om inte hänsyn tas till utarmningen av den biologiska mångfalden. De jämför rapporten med Nicolas Sterns banbrytande publikation The Economics of Climate Change från 2006, där författaren slog fast att:

”Fördelarna med starka och tidiga åtgärder överväger långt de ekonomiska kostnaderna för att inte agera.”

Ökad tillväxt kommer inte sällan med en kostnad, som naturen hittills till stor del har fått stå för. Kanske finns även ekonomisk gräns för hållbarhet, och andra mått på framgång?

”Eftersom hur vi använder jordens ändliga överflöd begränsas (av fysikens lagar) finns det en maximal hållbar BNP-nivå”, skriver Partha Dasgupta.