Varför känner så många av oss en dragning till natten? Kanske beror det på dess fantasieggande mystik och sinnesberusande skönhet. Men för den sömnlösa författaren är natten en plåga, som endast skrivandet kan lindra. I en ny bok utforskas vårt förhållande till dygnets mörka timmar.

Emil Cioran, en sömnlöshetens författare. Foto: IBL

Det är mitt i natten, och mörkret har nästan suddat ut konturerna av den synliga världen. Tystnaden har sänkt sig över staden. Merparten av dess invånare sover, de övriga är fortfarande vakna: somliga arbetar, andra är nattugglor som föredrar dygnets dunkla timmar, eller så hör de till de sömnlöshetsdrabbade, de som förgäves försöker somna. Att natt efter natt ligga vaken, med ögonlocken tunga av trötthet och med tankarna virvlande i huvudet, kan på många sätt vara ett plågsamt tillstånd, ja, rent av ett helvete.

Otaliga diktare och tänkare har skrivit om sina sömnsvårigheter, såsom Fernando Pessoa och Emmanuel Levinas. Sömnlösheten har haft en stor inverkan på den rumänske filosofen och essäisten Emil Ciorans tänkande, och präglar hela hans författarskap, från debutboken ”Pe culmile disperării” (”På förtvivlans krön”) från 1934 till de sena verken.

I flera böcker och intervjuer har han berättat hur han i sin ungdoms nätter, då han led av sömnlöshet, brukade vandra längs gatorna i staden Sibiu. Han var 17 år och trodde på filosofin när sömnbristen plötsligt förändrade hans tillvaro, skriver han i sin första bok på franska, ”Précis de décomposition” från 1949 (”Sammanfattning av sönderfallet”): ”Då kom du, Sömnlöshet, för att ruska om mitt kött och min stolthet, du som förändrar den råa ynglingen, ger instinkterna nyanser, underblåser drömmarna, du som under en enda natt skänker mer kunskap än alla dagar som slutar med vila, och som för de smärtande ögonlocken avslöjar dig som ett viktigare skeende än de namnlösa sjukdomarna och tidens stora olyckor!” (Översättning Nikanor Teratologen.)

Från 1937, då Cioran var 26 år, och fram till sin död 1995, levde han i självvald exil i Paris (under en kort period bodde han dock i hemlandet). Skrivandet upptog honom nattetid: ”Jag har aldrig kunnat skriva annat än i sömnlösa nätters dysterhet”, berättar Cioran, som förvandlade pessimismen till en levnadskonst (citatet är hämtat från Tobias Dahlkvists fängslande, nyansrika studie ”Eremiten i Paris. Emil Cioran och pessimismen som levnadskonst” från 2013). När han inte skrev gav han sig ut på nattliga vandringar genom storstaden. I flera avseenden var natten Ciorans element.

Det har gått drygt två decennier sedan Cioran steg ur tiden. Numera är det andra tänkares och författares fotsteg som ekar på Paris gator när natten faller över staden. Deras nattliga erfarenheter kan bli intellektuellt fruktbara, såsom filosofen Michaël Fœssels senaste essäbok ”La nuit: vivre sans témoin” (”Natten: att leva utan vittnen”, Autrement). Boken är en intresseväckande betraktelse över vår relation till natten, dess ljusdunkla sidor och kulturhistoriska dimensioner, men också en erinran om att vi bör slå vakt om det naturliga nattmörkret.

Varför känner så många av oss en dragning till natten? Det kan finnas tusen skäl till det. Inte sällan associerar vi natten med mystik, med sinnesberusande skönhet, fantasieggande skugglandskap eller oändliga stjärnhimlar som tar andan ur oss. Samtidigt kan den kravlösa natten vara en trygg famn för oss: nog är det så att den ger oss en tillflyktsort i mörkret, där vi känner oss mindre iakttagna av andras blickar; där vi, åtminstone tillfälligt, får leva utan vittnen.

I sin essäbok återkommer Michaël Fœssel gång efter annan till en paradoxal replik från Jean Eustaches långfilm ”Mamman och horan” (1973), som han försöker tolka utifrån olika infallsvinklar. ”Om ni bara visste hur vackra människorna är på natten”, säger en ung man vid namn Alexandre (Jean-Pierre Léaud), en av filmens huvudgestalter. Alexandre är en riktig nattuggla, vars tillvaro blivit smått kaotisk och vars relation till den kvinna han lever ihop med knakar i fogarna. Men vad menar han med att alla människor är vackra nattetid? Kan det vara så att hans sätt att se på de andra förändras i nattmörkret? Det är kanske samspelet mellan dunklet, skuggorna och det artificiella ljuset (och i viss mån hans halvt onyktra tillstånd) som i hans ögon förlänar en efemär men smått oroväckande skönhet åt andra människor. Eller har natten en demokratisk dimension, vilket gör att alla blir vackra att se på? Det är en tråd som Fœssel spinner vidare på, i synnerhet som Eustaches film tillkom i svallvågorna efter maj 1968.

Natten inverkar på olika sätt på våra sinnen. I det omslutande mörkret missbedömer synen ofta avstånd, eller så misstolkar den igenkännbara former och konturer. Eftersom synen inte är lika tillförlitlig som i dagsljuset försöker vi då i stället tolka den omedelbara verkligheten med hjälp av hörseln. Men kan vi till fullo förlita oss på våra hörselintryck? De nattliga ljuden tycks växa i intensitet, och vi uppfattar ibland även helt ofarliga ljud som hotfulla och skrämmande. Skenar inte fantasin iväg när vi på nattkvisten plötsligt hör ett knarr i golvet, knakande grenar ute i trädgården eller fotsteg bakom oss på gatan? Vad som helst kan hända där ute. Många sovande faror kan när som helst vakna i nattdunklet.

Som nattlig iakttagare av Paris gator hade författaren Restif de La Bretonne (1734–1806) nog en ovanlig synskärpa. Nattetid såg han där åtskilliga ljusskygga gestalter, glädjeflickor, skurkar, fyllkajor. ”Så mycket det finns att se när alla har slutit sina ögon för natten”, skriver han i ”Les nuits de Paris” (”Paris nätter”), ett fascinerande verk i flera delar som såg dagens ljus mot slutet av 1700-talet (ett urval ur detta omfattande verk finns på svenska under titeln ”Revolutionens nätter” i översättning av Margareta Zetterström). Varje kväll besökte Restif de La Bretonne en hemlighetsfull markisinna och redogjorde för alla orättvisor han bevittnat under sina nattliga vandringar, i hopp om att hon kunde hjälpa till rätta de personer som kommit på avvägar. Den godhjärtade markisinnan lyssnade uppmärksamt på hans vittnesbörd, själv vågade hon inte ge sig ut på gatorna efter mörkrets inbrott.

Enligt Fœssel präglas Restif de La Bretonnes verk av en ambivalens gentemot natten. Hans projekt kan förvisso betraktas som en blandning av välgörenhet och tidig social ingenjörskonst, men allteftersom han förvandlas till en ”ugglelik observatör” blir han lyhörd för nattens ljud och klanger, han lägger märke till silhuetter av människor som han annars inte hade sett. Sakta men säkert blir han själv som ett nattlevande djur.

I nattens historia finns det oräkneliga ohyggliga, blodstänkta sidor. Blotta tanken på Kristallnatten, eller på Bartolomeinatten, får en att rysa av fasa. Uppenbarligen har natten många skuggsidor. Länge var det enbart under dygnets mörka timmar som man i Frankrike fick begrava prostituerade, skådespelare och andra personer vars ”obskyra” liv i maktens ögon förtjänade en lika obskyr begravning. Å andra sidan utfördes alla offentliga avrättningar från år 1642 och framåt endast i dagsljus, som ett synligt bevis på statens makt över kropparna. Ömsom skuggor, ömsom genomskinlighet har i alla tider präglat makthavarnas relation till dygnets mörka och ljusa del.

Nuförtiden är själva nattmörkret utrotningshotat till följd av överflödet av artificiellt ljus, så kallade ljusföroreningar, som är ett växande miljöproblem. Det blir allt svårare för nattlevande djurarter som bor i närheten av storstäder eller starkt upplysta områden att skilja mellan dag och natt. Många av dem får dygnsrytmen rubbad. För miljontals flyttfåglar är ljusföroreningar år efter år ett dödligt hot. Även människor påverkas negativt av det artificiella ljuset, som blir alltmer påträngande i dagens samhälle.

Att Fœssel värnar såväl det naturliga nattmörkret som storstadens udda, nattliga existenser har jag full förståelse för. Men hans resonemang kring de alltmer utsuddade gränserna mellan dag och natt, vaka och sömn, arbete och vila, får dessvärre en ideologisk laddning när han onyanserat tar stöd av konstkritikern Jonathan Crarys verk ”24/7. Late capitalism and the ends of sleep” (2013). Crary konstaterar bland annat att amerikanerna sover allt mindre, och menar att det ligger i senkapitalismens logik att inskränka vår sömn, eftersom när vi sover är vi inte produktiva, varken som producenter eller som konsumenter. Visserligen är det ett faktum att vi sover allt mindre och att allt fler lider av sömnsvårigheter, men det behövs nog mer nyanserade förklaringar till denna sammansatta företeelse.

Nog minns många av oss när och hur sömnlösheten debuterade. Den amerikanska författaren Siri Hustvedt berättar i en mycket läsvärd essä, ”Sova/inte sova”, att hon var tretton år när hon fick sin första attack av sömnlöshet. Då befann hon sig med familjen i Reykjavik över sommaren, ”och dagen blev aldrig riktigt natt” (översättning Ulla Roseen). Det ständiga dagsljuset rubbade hennes dygnsrytm – utan mörker föll hennes kropp aldrig ner i det gränsland som brukade föra henne in i sömnen.

Ibland kan jag inte låta bli att tänka att det var sömnlöshetens plågor som fick Emil Cioran att börja skriva. Det var enligt egen utsago skrivandet som hjälpte honom att hantera sömnbristen. Med tiden lyckades han dock återerövra sömnen. Men denna återerövring är inte lätt, skriver Cioran i ”Sammanfattning av sönderfallet”, man inser hur man märkts av nätterna: ”Det är så att sömnlösheten kan upphöra; men dess ljus lever vidare i dig: man skådar inte ostraffat in i dunklet, man mottar inte utan fara mörkrets undervisning; det finns ögon som inte längre förmår lära sig något av solen, och själar sjuka av nätter som de aldrig kommer att tillfriskna från.”

Jeana Jarlsbo Fil dr i fransk litteratur, kulturskribent och översättare.