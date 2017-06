I boken ”Tio trasiga teorier om ekonomi” försöker journalisten Knut Kainz Rognerud göra ekonomiska teorier mer tillgängliga för en bredare allmänhet. En av de viktigaste sakerna som boken gör är att visa på national­ekonomins ohälsosamma mansdominans.

För ett par år sedan publicerade finansmannen och Nordeas ordförande Björn Wahlroos en bok med titeln ”De tio sämsta ekonomiska teorierna”. Nu kommer ekonomijournalisten Knut Kainz Rognerud med en ny lista, ”Tio trasiga teorier om ekonomi” (Leopard Förlag). Varken Wahlroos eller Rognerud är akademiska nationa­l­ekonomer till professionen. Deras uppsåt är att från var sitt utifrånperspektiv värdera halten i ett antal ekonomiska teorier och granska ett ämne som, enligt Rognerud, är ”i behov av självkritik”. Det lustiga är dock att deras topp tio-listor över dåliga eller trasiga teorier ser helt olika ut. Bara ett namn förekommer på bådas listor, den franske ekonomen Thomas Piketty. I skottgluggen för Wahlroos kritik återfinns i synnerhet John Maynard Keynes och hans efterföljare. Hos Rognerud är det istället nyliberala ekonomer som utgår från Friedrich von Hayek och Milton Friedman som hudflängs. Undantaget är alltså Thomas Piketty vars teori om en ständigt ökad sned förmögenhets­tillväxt kritiseras av såväl Rognerud som Wahlroos för att bygga på alltför tveksamma källor och antaganden.

Onekligen finns det många dåliga ekonomiska teorier. Det är lätt att instämma med Rognerud om att teorin om perfekta marknader – åtminstone om man tar den ­bokstavligt – är en sådan. Ekonomiska aktörer förväntas enligt denna vara rationella och rangordna sina val efter en uppsättning givna preferenser. Detta ger ingen ­användbar utgångspunkt för hur de faktiskt uppträder på marknaden och i andra sammanhang. Vanligtvis tenderar professionella nationalekonomer att försvara teorin med att ”den är bra att tänka med”. Men detta motsägs delvis av deras praktik. I takt med att de själva numera i ökad grad tar avstamp i experiment, empiriska studier och i socialpsykologi verkar de inte själva tro på sin teori ens som en idealtyp att utgå ifrån.

En annan ekonomisk teori som Rognerud finner dålig (och Wahlroos ypperlig) är teorin om ”rationella förväntningar”. Den uppfanns av Milton Friedman på 1960-talet, men kom att utvecklas av Robert Lucas och andra som i flera fall belönats med Riksbankens pris i ekonomisk ­vetenskap till Alfred Nobels minne (i Lucas fall 1996). Friedmans ursprungliga version byggde på en rimlig grund. Han hade funnit att både företag och fack­föreningar i förväg räknar ut hur ekonomin skall gestalta sig i framtiden (särskilt inflationen) och anpassar sitt ­beteende utifrån detta. I hög grad innebar det att den keynesianska ekonomiska politikens själva grundbult om möjligheterna att välja mellan arbetslöshet och inflation var feltänkt.

Bland andra ”trasiga” eller dåliga ekonomiska teorier som Rognerud diskuterar finns det anledning att nämna en teori som även den utvecklades av Milton Friedman, NAIRU, som med viss tungvrickning kan utläsas som ”Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment”­ ­­­­(­­­i ­svensk förenklad översättning ”Jämviktsarbetslöshet”). Teorin bygger på att det finns en viss given nivå av arbetslöshet som krävs för att inte inflation skall uppstå. Problemet är dock att ingen hittills hittat en sådan exakt nivå. Jämviktsarbetslöshet tycks vara något som förändras över tid och i hög grad beror på institutionella faktorer. Under 1990-talet talades det om en jämviktsarbetslöshet kring 4-5 procent medan den idag anses ligga betydligt högre, kanske runt 7-8 procent. Å andra sidan har vi inte sett någon inflation alls på många år och den verkar vara oberoende av arbetslöshetens nivå. Frågetecken kring NAIRU är många och som teori verkar den inte vara särskilt användbar.

Rognerud är i många stycken en skarpsinnig kritiker av modern ekonomisk teori. Men ibland går han till överdrift. Det är lätt att göra sig lustig över en naiv tro på att frihandel och ekonomisk globalisering på något enkelt sätt leder till tillväxt som i sin tur gynnar alla. Detta är förstås inte fallet. Men samtidigt måste det sägas att den teori om komparativa fördelar som formulerades av ­David Ricardo och andra för 200 år sedan och som kritiserats sedan dess för att vara förenklad ändå inte kan avspisas så lätt som ofta görs.

Denna teori som sjunger den fria handelns och den ­internationella arbetsfördelningens lov verkar inte heller helt oanvändbar i en värld där de ekonomiska skillnaderna­ mellan länder tenderar att minska över tid – helt i ­enlighet med Ricardos teori. Samtidigt ökar klyftorna inom länder och här är han förstås ingen självklar väg­ledare. Om ökade klyftor inom länder beror på globalisering och fri­handel eller något annat är en öppen fråga och måste i så fall ställas i förhållande till vilka alternativ som finns. Skulle en ökad ekonomisk nationalism kunna motverka en ­sådan trend? Eller beror det på att våra ekonomier ser helt annorlunda ut idag med robotisering och nya sätt att ­producera?

Otvivelaktigt har det sina poänger att lista dåliga ekonomiska teorier. Men vad ­Rognerud egentligen mest ägnar sig åt – liksom föregångaren Wahlroos – är att kritisera vad han uppfattar som dålig ekonomisk politik. I sammanhanget måste det då sägas att det inte finns något enkelt samband mellan ekonomisk teori och ekonomisk politik. Till detta finns mängder av historiska referenser att åberopa. Keynes som teoretiker på 1930-talet var naturligtvis inte samma sak som den keynesianska ekonomiska politik som kom att utvecklas efter hans död 1946. Inte heller kan man hävda att den så kallade makroekonomiska norm­politik som infördes under 1990-talet – med bland annat en autonom Riksbank – direkt kan härledas ur Hayeks eller Friedmans tankar. Båda var för övrigt djupt kritiska till mycket av den ekonomiska politik som kommit att bära deras namn.

Ekonomisk politik är en komplicerad materia vars ­utveckling styrs av en mängd olika faktorer, mest kanske av kortsiktig art, men också som ett historiskt arv. Det handlar om ett komplext samspel mellan politiker, intressen, väljare och vilka verktyg som finns till förfogande ­(inklusive teorier). Mot denna bakgrund är det i allmänhet högst vanskligt att härleda ekonomisk politik ur ­särskilda ekonomiska teorier. Det är inte heller omöjligt att det kausala sambandet för det mesta är det omvända. En ekonom som på sin tid envist hävdade detta var ­Chicago-professorn i nationalekonomi George Stigler. I en banbrytande bok med titeln ”The economist as a preacher and other essays” (1982) visade han med exempel hur de professionella ekonomerna ofta tågade i ­patrull långt efter politikerna. I efterhand teoretiserades det som redan hade börjat tillämpas mer eller mindre oreflekterat i praktisk politik.

Två av de mest förhatliga ekonomiska teorier som ­Rognerud kritiserar bör nog hellre karakteriseras som ekonomisk politik. Den första brukar enligt intern ­jargong kallas QE (Qualitative Easing) och har kommit att tillämpas efter finanskrisen 2008. Det är den politik som världens centralbanker – inklusive FED i USA och Europeiska centralbanken – använt sig av för att stabilisera den globala finansiella ekonomin. Att trycka upp pengar och ­re-kapitalisera världens banker i den enorma skala som har skett har onekligen sina sidor och kan leda till allvarliga bubblor. Men vilket var alternativet? Hade inte dessa injektioner genomförts är det inte otroligt att världen hamnat i en ekonomisk kollaps som till och med överglänst 1930-talets depression.

Det är bekymrande att Rognerud här på ett förenklat sätt instämmer i den ensidiga kritik mot centralbankerna som inte minst mediernas ekonomisidor dirigerat under senare år. På samma sätt uttalar han sig med emfas mot den nuvarande minus-räntepolitiken. Men istället för att beteckna denna som en ”trasig ekonomisk teori” borde han nog fundera på vilka andra alternativ som bjuds. Trots allt har vi undsluppit en genomklappning av den globala ekonomin som skedde på 1930-talet – med bekanta politiska följdverkningar.

På det hela taget erbjuder Rogneruds bok en i många stycken välformulerad kritik av modern ekonomisk teori och ekonomisk politik med stor relevans för dagens diskussion om hur vår framtid skall gestalta sig. Den har det uttalade syftet att göra teorier och resonemang kring ekonomiska ting mer tillgängliga för en bredare publik. Det är förstås en stor och viktig uppgift i vilken kanske även professionella ekonomer i större utsträckning borde vara engagerade. Tyvärr förtas intrycket av att texten innehåller ett flertal felaktigheter och inkonsekvenser. Man kan kanske tåla att Friedman i texten blir en elev till Hayek eller att Hayek startade Chicago-skolan. Mer svårsmält är att Adam Smith definieras som Manchester-­liberal. Ibland går det lite hastigt fram och Rognerud borde kanske vara lite mer påläst när det gäller de ekonomiska doktrinernas historia.

Kanske det mest intressanta med Rogneruds bok är ­något som man kan tycka att han gör för lite av. Det handlar om nationalekonomin som ämne i en mera ­vetenskapssociologisk mening. Han påtalar – som så många andra – nationalekonomins otillgänglighet för de allra flesta utanför skrået. Handlar kanske förkärleken för matematiska formler mest om att verka mer naturvetenskaplig än andra samhällsvetenskapliga ämnen? Är det att göra anspråk på att vara mer vetenskaplig än vad man kanske kan vara när man har att göra med hur människor beter sig i en föränderlig värld? Det är inte heller lätt att bara vifta bort Rogneruds karakteristik av national­ekonomin som en exklusiv herrklubb med väldigt få kvinnliga medlemmar. I ett kapitel om feministisk nationalekonomi antyder Rognerud vad en sådan skulle kunna syssla med. Här tas utan tvivel frågeställningar upp som vore väl värda att utveckla och ta på högsta allvar. En viss självkritik inom skrået vore här kanske till och med på sin plats.

Lars Magnusson Professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.