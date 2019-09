Näthandelns dolda trick utnyttjar din svaghet

Inte ens den smörigaste och mest överdrivet romantiska sortens Hollywoodfilmer har samma patos som de meddelanden som kommer när du avslutar ett digitalt abonnemang. ”If you leave us now, you’ll take away the biggest part of us” är ingenting jag skulle vänta mig att få höra ens från en partner som precis mottagit skilsmässohandlingar.