Varje år brukar American Library Association (motsvarigheten till Svensk biblioteksförening) sammanställa förbudsivrande föreningars värsta hatobjekt. 1990-talets listetta blev den storsäljande ”Scary stories”-serien, en trilogi med samlade spökhistorier skrivna av Alvin Schwartz och illustrerade av Stephen Gammell.

Kontroversen gör sig påmind när genreromantikern Guillermo del Toro, senast aktuell med fyrfaldigt Oscarbelönta monstermelodramen ”The shape of water”, presenterar filmversionen ”Scary stories to tell in the dark”. Förutom att producera har han nämligen hittat på ramhistorien där otäckheterna får liv av en livsfarlig bok som skrivits med barnblod.