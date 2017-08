Nästan 60 döda i knarkkriget i veckan

Filippinernas president Rodrigo Dutertes krig mot knarket har hittills skördat tusentals människoliv. Foto: Aaron Favila/AP/TT

Minst 26 personer dödades under polisoperationer i huvudstaden Manila under natten till torsdagen. Under måndagsnatten dödades 32 personer under räder i provinsen Bulacan, nära Manila.

Sedan Duterte blev Filippinernas president har flera tusen missbrukare och langare dödats, många av dem i polisinsatser. På onsdagen sade Duterte att det var bra att över 30 kriminella hade dödats i Bulacan. Han tillade:

– Låt oss döda 32 varje dag. Kanske kan vi därigenom minska det som plågar landet.

Enligt Colonel Erwin Margarejo, talesperson för Manilapolisen, går operationerna ut på att "slå ut dem en gång för alla". Han säger att polisen inte är fokuserade på bara droger, utan även andra brott på gatan, som rån.

– Men dessa människor kan också vara påverkade av droger, säger han.

– Om de gjorde våldsamt motstånd var våra poliser tvungna att försvara sig.