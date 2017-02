Nasa: 50 000 år gamla livsformer funna i grotta

Foto: Penny Boston/AP

Mikroberna hittades långt ned i en övergiven gruva och sitter fast i kristaller. Gruvsystemet där de hittades är så pass hett att människor skulle ha svårt att överleva där.

”Det är superliv”, sade Penelope Boston, chef över Nasa’s astrobiologiska institut, vid American Association for the Advancement of Science-konferensen i Boston. Hon sade att djuren var som tidsmaskiner.

Om fyndet bekräftas så är det ytterligare ett exempel på hur mikrober kan överleva i extrema miljöer på jorden.

Trots att fynden presenterades på en vetenskaplig konferens och var resultatet av nio års arbete så har fynden ännu inte publicerats i en akademisk publikation, och har inte blivit utsatt för referentgranskning. Penelope Boston planerar fler genetiska tester av mikroberna, både i labb och på plats.

Livsformerna – 40 olika typer av mikrober och till och med några virus – är så märkliga att deras närmaste släktingar är 10 procent bort genetiskt. Det gör att närmaste släkting är ungefär lika långt bort som människor är från svampar, enligt Penelope Boston.

Gruvan – som är 800 meter djup – är så varm att vetenskapsmän måste ha på sig billiga varianter av rymddräkter – och har kylklampar på sina kroppar.

Hon sade att teamet bara kunde arbeta i 20 minuter innan de tvingades retirera till det som kallas ”det kalla rummet”, där temperaturen är 38 grader celsius.

50 000 år må låta mycket. Men det är inte de äldsta kända exemplaren. För ett par år sedan publicerade vetenskapsmän studier om mikrober som skulle kunna vara en halv miljon år gamla. De satt fast i is och salt.