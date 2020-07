”Sedan skatten på plastpåsar infördes har antalet sålda plastpåsar mer än halverats. Tillsammans måste vi ta ansvar för att minska skräpet och plasten i vår natur!” Detta uttalande kom i veckan på Centerpartiets twitterkonto. En tweet är inte så lång, men man får ändå anta att den uttrycker partiets syn. Här presenteras två budskap. Det första är: Plastpåseskatten som Centerpartiet varit med och drivit igenom har haft effekten att färre plastpåsar har sålts. Man får hoppas att detta inte var en överraskning för Centerpartiet. Skatter och tvång har nämligen effekten att människor med normala reaktionsmönster svarar på dem.

Inom nationalekonomin talar man ofta om betydelsen av incitament för människors handlingar. Ett av de verktyg som står både folkvalda politiker och despoter till hands, är tvång. Graden av tvång påverkar hur effektiv åtgärden är. Men när åtgärden ska utvärderas, ser man sällan politiker väga in alla konsekvenser, både dem som kanske inte gick att förutse, liksom det som kallas alternativkostnader, det vill säga den intäkt som man går miste om när man inte väljer just det alternativet. (Att politiker med hjälp av tvång och skatter väljer att styra människors beteende kan i sig ses som en kostnad som bör vägas in, beroende på i vilken utsträckning man är frihetligt lagd, och hur stor tilltro man har till det offentliga och de folkvalda.)