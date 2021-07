My wine is white and my metal is black. Musik och vin har många beröringspunkter och det finns ett antal vinpersonligheter som även är kända musiker. Och det är inte kändisvinerna jag pratar om, utan musiker som är dedikerade vinmakare och i vissa fall även odlare. Norska black metal-bandet Satyricons Sigurd Wongraven gör egna viner tillsammans med toppodlare i Piemonte, Pfalz och Champagne. Andra exempel är Les Claypool, basist och sångare i Primus, samt sångaren och låtskrivaren Maynard James Keenan från banden Tool, Puscifer och A Perfect Circle. Även den gamle rockmanagern Charles Smith är numera vinproducent.

På hemmaplan hittar vi rockers och punkare som brygger öl istället. In Flames och Dregen är kända, men jag slår gärna ett slag för Nikola Sarcevics öl. Nikola skriver låtar och sjunger i legendariska skatepunkbandet Millencolin. Dessutom brygger han öl som säljs så det dånar om det på den internationella mikrobryggeriscenen. Nedan kan du läsa om Nikolas DuckPond Brewing och hans egenbrända sljivovica.

