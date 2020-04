När tv-serien slår romanen

Ambitiösa tv-satsningar på miniserier har satt en ny, hög standard för filmatiseringar baserade på böcker. Och nog blir det lättare för kreatörerna om de har sex timmars speltid att förfoga över i stället för standardfilmens två. ”Big litte lies”, ”Olive Kitteridge” och ”The plot against America” (mer om den sistnämnda längre ned) är ypperliga exempel på romaner som blivit lyckade tv-serier.

Snart är det dags igen när miniserien ”I know this much is true” får premiär på HBO Nordic den 11 maj. Denna gång är det en roman av författaren Wally Lamb från 1998 som tv-makarna grävt fram. Mark Ruffalo spelar huvudrollen och Derek Cianfrance (”Blue Valentine”) har regisserat. Vi kommer att återkomma till serien när den väl kommit ut, men jag kan lova att ni inte vill missa den!

Och redan bland den här veckans tips finns ett exempel på en tv-serie som faktiskt är bättre än boken den bygger på.

Trevligt tittande!