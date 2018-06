När svenska tidningar annonserade ut slavar

S:t Barthélemys veckotidning The West Indian rapporterade i juli 1827 att "igår överräcktes till myndigheterna på Grenada de två förrymda slavarna därifrån som suttit i fängelse här på S:t Barthélemy." Grenada ligger längre söderut i det pärlband av öar som formar Antillerna. Slaveri var ett centralt ämne i de tidningar som trycktes i huvudstaden Gustavia. Endast ett nummer av The West Indian var känt och existensen av dess föregångare The St Bartholomew Chronicle, and Gustavia Gazette var helt obekant i Sverige innan jag fann tidningarna i ett amerikanskt bibliotek.