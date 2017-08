Redan Emanuel Swedenborg beskrev på 1700-talet mötet med varelser från andra planeter. Myten om ufo och utomjordningar som besöker jorden bär på en lång historia och har sina rötter i såväl gammal folktro som 1950-talets skräck inför ett annalkande kärnvapenkrig.

Bild av ett ufo taget i New Mexico 19 juni 1966. Foto: IBL

Intresset för ufo är i dag högst levande. Den eventuella existensen av utomjordiskt liv verkar inte upphöra att fascinera oss. I februari i år lanserade Sveriges Radio en podcast vid namn Ufo-podden, i vilken oförklarliga händelser presenteras. Genom podcasttjänsten RadioPlay har ytterligare en ufo-podd lanserats under året. Svenske Daniel Espinosas film ”Life” hade premiär i år och kretsar kring upptäckten av utomjordiskt liv. Under 2016 kom en ny säsong av kultserien ”Arkiv X”. Tron på utomjordiskt liv är alltså än i dag ett hett ämne, fenomenets historia är det dock inte lika många som känner till.

Det är den 24 juni 1947 som affärsmannen och piloten Kenneth Arnold är ute och flyger med sitt privata flygplan i närheten av Mount Rainier i Washington när han får syn på nio starkt lysande objekt som flyger över himlen. Han rapporterar sin iakttagelse och intresset för hans observation växer sig allt större i amerikanska medier. Detta blir början på en våg av liknande iakttagelser över hela USA. Vad Arnold ser den dagen beskriver han för tidningarna som fartyg vilka flyger över himlen likt ”tefat som studsar över vatten”. Det leder till att objekten Arnold såg kommer att benämnas just ”flygande tefat”.

Händelsen beskrivs ofta som början på den moderna myten om ufo, eller unidentified flying object. Sen den junidagen 1947 har ufo-myten spridits och utvecklats. Myten har blivit en etablerad del av populärkulturen i otaliga filmer och böcker. Berättelser om flygande tefat på himlen och möten med utomjordingar har fortsatt att rapporteras. Det har vuxit fram föreningar, med varierande ambitionsnivå och seriositet, vilka undersöker förekomsten av liv från rymden som besöker jorden. Ufo har helt enkelt blivit en del av vår moderna kultur.

Tron på liv i rymden börjar dock inte med Kenneth Arnolds upplevelse. Historien om ufo är längre än så. I och med det paradigmskifte som skedde när Kopernikus heliocentriska världsbild slog igenom, väcktes intresset för liv i rymden. När hela universum kretsade kring jorden var det naturligt att liv endast existerade på universums mittpunkt. Men när jorden plötsligt blev en planet bland många, uppstod också tanken att det kunde finnas liv på andra planeter. Under 1700-talet börjar det förekomma rapporter om människor som ansåg sig ha kontakt med liv från rymden. Dessa möten beskrivs ha skett i ett transliknande tillstånd, genom astrala resor. Det är först under 1940-talet som rapporter kommer in om faktiska och fysiska farkoster från yttre rymden som besöker jorden.

En teori kring varför rapporter om flygande farkoster och kontakt med utomjordingar växte fram så starkt i USA under 1950-talet är det politiska läge som USA då befann sig i. Det fanns ett reellt hot om ett kärnvapenkrig som genomsyrade hela samhället samtidigt som religionen förlorade auktoritet. En möjlighet är att människor såg utomjordingar som en eventuell räddning utifall världen skulle drabbas av ett atomvapenkrig eller stora miljöförstöringar. Efter Arnolds rapport om de flygande objekt han såg på himlen kom det allt fler berättelser om liknande iakttagelser. Nu började också militären intressera sig allt mer. I samband med detta började material angående påstådda möten med ufo att hemligstämplas.

Rykten började spridas; den amerikanska regeringen samarbetade med rymdvarelser i en hemlig konspiration. En plats som kopplas samman med idén om en konspiration mellan den amerikanska regeringen och utomjordingar är den mytomspunna militärbasen Area 51 i Nevada. Regeringars påstådda samarbete med utomjordingar är ett tema som plockats upp av populärkulturen och blivit ett återkommande inslag i filmer och tv­-serier.

I skapandet av fenomenet ufo är skildringar i populärkulturen en faktor vars betydelse ofta lyfts fram. Rymdvarelser har framställts på ett specifikt sätt vilket påverkat människors syn på dem och därmed hur de beskrivs i rapporter om möten med dem, vilka i sin tur influerat populärkulturella framställningar. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan hur rymdvarelser framställts i populärkulturen och idén kring deras existens, där båda påverkar varandra. Parallellt med detta har det skett en utveckling av ufo-begreppets betydelse. Det har lämnat sin ursprungliga betydelse – oidentifierat flygande objekt – till att vara tätt sammankopplat, och ofta synonymt, med utomjordiskt liv.

En förklaringsmodell till varför tron på ufo har fått sådan spridning är att föreställningar om utomjordingar delvis har sin grund i äldre folktro. Det finns likheter mellan beskrivningar av rymdvarelserna och deras beteende och traditionella mytologiska väsen som alfer, tomtar och troll. Tidigare hade dessa mytologiska väsen sitt ursprung i den outforskade och mörka skogen. I dag har skogen inte den rollen längre, skogen har blivit kartlagd. I stället har det okända flyttat ut i den outforskade och oändliga rymden. Det har dock riktats kritik mot denna förklaringsmodell. I den moderna mytbildningen kring ufo finns en egen uppsättning av föreställningar som inte har någon äldre mytisk koppling utan är en reaktion på moderna förhållanden.

En faktor vars betydelse ofta lyfts fram som viktig för myten om ufo är den teknologiska utveckling som vårt samhälle genomgått. Dessa teorier bygger på förutsättningen att myter är sammankopplade med det samhälle inom vilka de uppstått. De teknologiska framsteg som skett de senaste åren, framförallt rymdfärderna och den ökande forskningen kring dem, har haft en inverkan på mytbildningen. Att vi ser utomjordiska farkoster på himlen först när det börjar bli möjligt för oss att själva bygga rymdfarkoster pekar på hur tätt sammankopplad vår föreställningsvärld är med vår samtid.

Myten om ufo kan ses som en omformulering av ämnen man vanligtvis hittar i vetenskapliga och teknologiska fält, men med drag från äldre myter. Det finns även teorier som säger att tanken på utomjordiskt liv ger ny luft under vingarna för den gamla koloniala drömmen om att människan med hjälp av vetenskap och teknologi ska kunna upptäcka och utforska nya områden. En dröm som öppnar för undersökningar bortom vetenskapens vanliga räckvidd och ger motivation att fortsätta kartläggningen av världen, ända ut i rymden.

Den moderna ufo-myten är till stor del ett amerikanskt fenomen som spridit sig till andra delar av världen, samtidigt finns det i Sverige en egen tradition av tro på liv i rymden. 1758 gav den svenske mystikern Emanuel Swedenborg ut en bok i vilken han beskriver hur han besöker andra planeter och träffar på utomjordingar. I dag är tron på ufo i Sverige dock till stor del influerad av de amerikanska beskrivningarna av fenomenet samt amerikansk populärkultur.

Efter Kenneth Arnolds upplevelse 1947 har olika inriktningar i tron på ufo vuxit fram. Beskrivningar av möten med utomjordingar brukar delas in i två olika kategorier. Dels contactees, eller kontaktpersoner, vilka beskriver möten med rymdvarelser som är både vänliga och vackra. Inte ovanligt är att utomjordingen ger råd och visdomar som personen i fråga sedan vidarebefordrar. Ofta har kontaktpersonen en egen bakgrund inom ockulta rörelser redan innan mötet. Dels finns de som brukar beskrivas som abductees, eller kidnappningsoffer. Dessa påstår sig ha blivit kidnappade av utomjordingar och har ofta traumatiska upplevelser av detta. Ett återkommande tema i flera kidnappningsoffers beskrivningar är att de blivit utsatta för medicinska experiment och fertilitetstester.

Det finns även olika inriktningar bland de föreningar som är intresserade av ufo. En åtskillnad som ofta görs är den mellan religiös och sekulär inriktad ufologi. Den tidigare är mer fokuserad på det andliga och religiösa i upplevelserna av utomjordiskt liv, ofta med inspiration från teosofin och andra ockulta läror. Den senare inriktningen strävar i stället mot mer vetenskapliga undersökningar, även om seriositeten kan variera.

Ett exempel på en sekulär ufo-förening verksam i dag är den svenska föreningen Ufo­Sverige. De vill tillbaka till den ursprungliga betydelsen av begreppet ufo som något oidentifierat. De har nära kopplingar till arkivet AFU (Archives for the unexplained) i Norrköping vilket består av mer än 20 000 verk kopplade till oförklarliga fenomen och är det största av sitt slag i världen.

Det sker inte endast undersökningar av ufos påstådda existens, det finns även de som forskar om själva fenomenet. För dessa forskare är det inte relevant huruvida utomjordingar existerar eller inte. De intresserar sig för det faktum att själva tron existerar. Ofta sammankopplas ufo med forskning om religioner och myter då det finns många beröringspunkter. Men det innebär att vissa aspekter inte berörs. Som exempelvis den sekulära inriktningen inom ufologin vilka tar avstånd från religiösa och mytologiska inslag. Genom forskning på den sekulärt inriktade ufologin kan mötet mellan myt och vetenskap framträda och på så sätt vårt förhållningssätt till dem undersökas.

Myten om ufo är sammankopplad med kontexten inom vilken den har skapats och spridits. Genom undersökningar av ufo-myten analyseras även det samhälle som den skapats inom. Såväl de rädslor som den framtidstro som existerar i samhället påverkar myten och dess framväxt. Ufo är således inte bara ett intressant fenomen i sig utan även en bra ingång till forskning om vårt moderna samhälle och de värden och normer som speglas i dess myter, om mötet mellan tro och vetenskap.

Julia Falk Idéhistoriker