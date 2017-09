Enorma mängder material har under historiens gång förflyttats runt jorden som barlast. Med barlasten följde djur och växter som härigenom spreds till nya områden. Där är många arter numera så väletablerade att de betraktas som inhemska, medan andra ses som oönskade immigranter.

Ön Lilla Norge i Kramfors kommun uppstod under 1800-talet av barlast som dumpades från mestadels norska fartyg.

Idag, den 8 september, träder barlastvattenkon­ventionen i kraft. Den har fastställts av FN:s internationella sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organisation) och syftar till att förhindra en oönskad spridning av organismer med fartygs ­barlastvatten. Dessa så kallade invasiva arter kan hota den biologiska mångfalden och i värsta fall slå ut det lokala ekosystemet. Konventionen ställer krav på att ­barlastvattnet ska behandlas och sätter gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut.

Vatten började användas som barlast i mitten av 1800-talet i samband med att de stora segelfartygen gradvis ersattes av ångfartyg. Dessa utrustades med särskilda barlasttankar som kunde fyllas med vatten allt efter behov. Tidigare användes fasta material som sand, grus, sten och rivningsmassor som barlast. Den extra tyngden var nödvändig för att fartygen skulle ligga stabilt i sjön och behovet var särskilt stort när fartygen innehöll lite ­eller ingen last. När fartygen fylldes med last lossades ­barlasten. Dumpning av barlast blev tidigt ett problem ­eftersom det hotade att grunda upp hamnar och farleder. Hanteringen av barlast reglerades därför tidigt på många platser; så förbjöd till exempel den norske kungen Håkon Magnusson 1313 dumpning av barlast i hamnen i Nidaros, nuvarande Trondheim. Barlasten fick i stället lossas på särskilt anvisade platser.

När det gäller andra, mer praktiska aspekter av forna tiders barlastbruk tiger de skriftliga källorna. Det rör sig om ett slags tyst kunskap som visserligen var helt nöd­vändig för sjöfarten men som sällan skrevs ner. Den ­överfördes i stället muntligen från skeppare till skeppare och från generation till generation. Det fanns en rad ­aspekter att väga in vid valet av barlast. Den skulle fungera väl i sjön och inte rulla runt, den skulle vara så enkel som möjligt att lasta i och ur, den skulle finnas lätt tillgänglig och den skulle vara billig, helst gratis. Eller så skulle barlasten bestå av material som var möjliga att sälja i ankomsthamnen. Valet av barlast krävde således flera överväganden baserade på kunskap och beprövad erfarenhet.

När barlasten utgjordes av material som inte förekommer naturligt där den dumpades är den möjlig att identifiera i efterhand. Ett sådant material är flinta. Den rika tillgången på flinta längs stränderna i England och Frankrike gjorde att materialet ofta användes som barlast. Så gjorde till exempel många av de segelfartyg som deltog i det säsongsmässiga fiske som europeiska fartyg bedrev utanför Newfoundland från tidigt 1500-tal till början av 1900-talet. Den stora efterfrågan på torkad och saltad fisk i de katolska länderna i södra Europa gjorde torsken till en värdefull handelsvara. Eftersom det fanns en mycket begränsad marknad för varor på Newfoundland seglade fartygen som lämnade sina europeiska hemmahamnar i april eller maj i barlast. När de återvände i oktober var de fullastade med fisk och hade dumpat de mesta av sin barlast på andra sidan Atlanten. Här och var längs stränderna på Newfoundland ligger det därför stora mängder flinta och eftersom denna bergart inte förekommer här naturligt vet vi att det rör sig om barlaststenar.

Ljusbrun barlastflinta på en strand i Newfoundland. Foto: Mats Burström

På Newfoundland liksom på andra platser i Nord­amerika kom flintan att återanvändas. Såväl ursprungsbefolkningen som europeiska kolonisatörer använde ­flintan för att tillverka eldslagningsstenar och bössflintor. De senare användes för att antända krutet i skjutvapen med flintlås. Man har även hittat förhistoriska flintföremål som av en tillfällighet råkat följa med barlasten från Europa. Dessa artefakter spränger de arkeologiska gränserna för var ­någonstans de förväntas uppträda i tid och rum.

Man har ibland använt sig av flintans färg för att för­söka avgöra varifrån den kommer. Den grå eller svarta flintan har då antagits komma från England och den ljusbruna eller honungsfärgade flintan från Frankrike. Den geologiska utbredningen av olika slags flinta är dock inte så entydig och eftersom barlast ibland återanvändes av flera fartyg kan flintan dessutom ha förflyttats i flera led. Det finns dock ett annat och mer överraskande sätt att spåra barlastens ursprung.

I boken ”The faunal connections between Europe and North America” (1957) studerade den svenska entomologen Carl Lindroth utbredningen av de växt- och djurarter i Nordamerika som har sitt ursprung i Europa. Han konstaterade att Newfoundland är den del av Nordamerika som har den utan jämförelse största andelen sådana introducerade arter. Det gäller i synnerhet skalbaggar av familjen jordlöpare (Carabidae). Dessa är koncentrerade till de europeiska ­fiskeflottornas mest använda hamnar. Lindroth konstaterade att det är just dumpningen av barlast som förklarar den stora mängden djur- och växtarter på Newfoundland. Han visade också att alla de aktuella arterna av jordlöpare förekommer naturligt i sydvästra England och att de därför sannolikt härrör från detta område. Det tycks alltså som om skalbaggar är en bättre indikator på varifrån mycket av den barlast som återfinns på Newfoundland kommer än den rikligt förekommande flintan.

Med segelfartygens barlast följde också fröer från plantor som växte där barlasten hämtats. Dessa fröer kunde sedan gro och slå rot på de platser där barlasten dumpades. Härigenom spreds många växter till nya områden där de under gynnsamma förhållanden också etablerade sig. Fröerna kan under lång tid ligga vilande i jorden för att senare aktiveras.

Detta inspirerade för några år sedan den brasilianska konstnären Maria Thereza Alves till att i Bristol i Storbritannien gräva upp jordprover från barlastplatser längs stadens flodbankar. Hon engagerade sedan allmänheten för att hjälpa till att kultivera de vilande fröer av barlastväxter som hittades i jordproverna. Resultatet blev en samling plantor som förkroppsligar Bristols historia som hamnstad med långväga handelskontakter. Det är en historia som rymmer ett mörkt kapitel eftersom staden hade en ledande roll i den atlantiska triangelhandeln. I denna användes varor som glaspärlor, tyger och vapen för att köpa slavar i Västafrika. Slavarna fraktades sedan över ­Atlanten där de såldes till plantageägare och andra med behov av billig arbetskraft. För pengarna från slavför­säljningen köptes bland annat bomull, socker och tobak som skeppades till Europa för bearbetning. De färdiga produkterna kunde sedan användas för att köpa ännu fler slavar. Slavhandeln var mycket lönsam och kulminerade mellan 1740 och 1810 då drygt 60 000 slavar om året fördes till Amerika.

När skeppen som deltog i denna handel återvände till Bristol förde de i barlasten med sig en del av de fröer som Alves återfinner ett par hundra år senare och som hon med hjälp av dagens invånare får att gro. Många av dessa Bristolbor har en familjehistoria vars rötter går tillbaka till barlastväxternas ursprungsplatser. Genom att knyta samman botanik och historia behandlar Alves över­gripande frågor kring mångfald och kulturell identitet. Trots att barlastväxterna skulle kunna betraktas som ­”illegala immigranter” har många av dem med tiden blivit till en naturlig del av det engelska landskapet.

Maria Thereza Alves barlastodling i Bristol. Foto: IBL

Sommaren 2012 tog Alves sitt projekt ett steg vidare och skapade i samarbete med några institutioner i Bristol en flytande trädgård med barlastväxter, ”The floating ballast seed garden”. Trädgården planterades på en tidigare spannmålspråm som designades för sitt nya ändamål av den tyska arkitekten Gitta Gschwendtner. Pråmen med sin levande historia av växter förtöjdes på floden Avon i Bristols centrum. Trädgården har fortsatt att planteras varje år sedan invigningen och är ett uppskattat besöksmål.

Barlastväxter är ett inslag i floran på många håll i världen. Fenomenet är uppmärksammat sedan länge men har hittills intresserat främst botaniker. Barlastfloran är dock ett belysande exempel på att mycket av det som vi betraktar som natur är ett resultat av mänskliga handlingar i det förflutna. De levande växterna för vittnesbörden om dessa handlingar vidare och visar på så sätt det nära sambandet mellan naturhistoria och kulturhistoria.

Ett annat exempel på ett sådant samband är de öar som uppstått genom att barlast dumpats i vatten. En sådan ö ligger i norra Sverige där Ångermanälven övergår i en vik av Östersjön. Ön bär det något över­raskande namnet Lilla Norge vilket kommer sig av att många av de skepp som under 1800-talet tippade sin barlast där kom från Norge. Folkhumorn kom då att döpa ön till en variant av vårt västra grannland och namnet blev med tiden så etablerat att det numera även är det ­officiella namnet. Att platsen ansågs lämplig att göra sig av med barlasten på beror dels på närheten till samhället Nyland, som var en viktig utförselhamn för trävaror, dels på att det där fanns ett grunt parti av älven som det föll sig naturligt att bygga vidare på.

Den grund som naturen tillhandahöll byggdes på med barlaststen som vart efter fångade upp allt större mängder sand som älvens vatten förde med sig. På den ö som långsamt reste sig ur vattnet byggdes det under 1920-talet ett hus som blev hem för en sexbarnsfamilj. Huset revs efter några årtionden men ön fortsatte att vara ett populärt mål för badutflykter. Den var särskilt omtalad för sin blomsterprakt som var ett resultat av att fröer från främmande platser följt med barlasten och sedan grott på ön.

Ett allt grundare vattenområde gör att Lilla Norge inte längre är någon attraktiv plats för bad. Ön befolkas ­numera dessutom av en skarvkoloni. Fåglarna har sina bon i snart sagt varje träd och spillningen därifrån dödar underliggande vegetation och sprider en frän lukt. Skarvarna utgör ett nytt kapitel i öns historia, men på stranden ligger ännu dumpade flintastenar och vittnar om hur allting började en gång.

Mats Burström Professor i arkeologi vid Stockholms universitet och för­fattare till ”Barlast. Massor med historia” (under utgivning)