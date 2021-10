”Hello, this is Ann Linde!” Den 29 juli publicerades Youtubeinlägget ”Prank with Minister for Foreign Affairs Ann Linde”. Det innehåller ett telefonsamtal mellan Sveriges utrikesminister och två ryska komiker med artistnamnen Vovan och Lexus. De utger sig för att vara Leonid Volkov, en nära medarbetare till ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj, samt Navalnyjs hustru Julia Navalnaja.