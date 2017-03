Under strövtåg i Paris påmindes jag om några märkliga kvinnor. En gång sökte jag förgäves intervjua den sängbundna Colette i hennes våning mot Palais Royals grönska och arkader. Hennes tredje man som vårdade henne var jude och mycket yngre; ändå hade Colette gjort sig skyldig till en antisemitisk roman de år tyskarna ockuperade Paris.

Hon hade haft ett förhållande med sin styvson, hon nära 50, han i tonåren. Hon var öppen för alla påhitt och äventyr, prövade akupunktur och ansiktslyftning redan på 1920-talet och öppnade en kedja av skönhetssalonger, varifrån man enligt en kritisk väninna trädde ut femton år äldre.

Men det var författare hon var: med nära 80 volymer ägde hon ett större ordförråd än Balzac, har de lärde räknat ut.

Efter att på Montparnassekyrkogården ha begrundat Baudelaires och Becketts gravar slog jag mig ner på ett kafé vid Josephine Bakers torg intill. Hon uppträdde i en Karl Gerhard-revy på Chinateatern då jag var i tonåren och fick smyga mig in med min pappa. Senare såg jag henne i Paris där hon dansade barbröstat i decennier.

Hon hade haft en relation med Georges Simenon, enligt denne det mest givande av de tiotusen kvinnor han uppgav sig ha legat med. Tito erbjöd henne en ö i Kroatien för hennes stora skara adopterade barn. Hon deltog i det franska motståndet mot Hitler som ville sterilisera alla svarta. Det blev som hon sjöng: ”I had it my own way”.

Marguerite Duras ”India song” såg jag i Paris 1975, sedan i Stockholm. Trevande långsam. Oförglömlig. Var i Indien spelades den in? Svar: I Rothschilds förfallna palats i Bois de Bologne som nazisterna konfiskerade sedan familjen flytt till England. Efter kriget hade det stått obebott: mögel och graffiti, nedstörtade bjälkar, uppbrutna golv. Där möttes under sent 1800-tal den rikaste societeten. Rothschild sålde den spöklika ruinen för en franc till staden Paris som sålde vidare till en saudisk schejk. Denne har inget gjort, renoveringen uppges hamna på 500 miljoner.

För flera år sedan sammanfördes jag med en betydligt äldre dam. Jag har glömt hennes namn, men själv mindes hon hur ”en vit bal” avslutade vårsäsongen i Paris finare kretsar. Alla kom i vitt, flera i vita strutsplymer, vita pärlor, smink och hår vita. Jean Cocteau var med, liksom en brorsdotter till Oscar Wilde. Värdinnan var systerdotterdotter till påven Leo XIII och hade en samling gamla kartor som sedermera blev berömdare än hon. Även maten var vit: hummerstjärtar, sjötunga med ris, glass och frusen grädde. I trädgården var stammar och grenar virade i skimrande silverfolie och rosorna lyste begravningsvita.

Det alltigenom konstlade stod i centrum för sista gången. Ty det var året då Ivar Kreuger sköt sig i Paris och framtiden växlade färg till svart.