Föreställ dig att diktatorer som Hitler, Stalin eller Idi Amin haft tillgång till hundratusentals datapunkter om varje medborgare. Hudfärg, religion, sjukdomar, eventuella domar såväl som alla andra digitala avtryck vi lämnar efter oss.

Inget konstigt med det, kanske.

Men om samma data kombineras med spår av våra sociala liv och det som kallas Artificiell Intelligens (AI) och maskinlära uppstår helt nya, skrämmande möjligheter.

I Kina har forskare scannat in hundratusentals porträttbilder på dömda brottslingar och därigenom skapat en teknik som ska göra det möjligt att förutse om en människa kommer att bli kriminell eller inte. Med över 90 procents säkerhet ska vi genom bildigenkänning i framtiden kunna peka ut vilka polisen ska hålla ett extra öga på –redan från mycket unga år.

Brittiska företaget Cambridge Analytica har djupanalyserat och förädlat enorma mängder data om våra sociala liv. Ur detta har de arbetat fram en modell som sägs förutspå varenda människas personlighet. Våra digitala fotspår har förvandlats till riktiga människor med känslor, behov och intressen.

Är du en ängslig person som söker trygghet eller kanske en modig fritänkare redo för nya utmaningar och äventyr?

Modellen användes flitigt av Trumpkampanjen för att skicka ut skräddarsydda politiska budskap på Facebook.

För neurotiska och misstänksamma människor, oroliga för sin egen säkerhet visades annonser med bilder på inbrottstjuvar samtidigt som man i förgrunden skymtade en familj där mannen bar ett gevär.

Symboliken är tydlig: hotet från tjuven bekämpas med vapnet och appellerar till grupper som värderar familj, trygghet och tradition.

Inför den tredje och sista debatten mellan Clinton och Trump skickade Cambridge Analytica ut inte mindre än 175 000 olika skräddarsydda, Trumpbudskap till miljontals amerikaner. Alla med ett innehåll som träffade deras personliga känsloregister.

På den stora teknikkonferensen South By Southwest i Austin, Texas, förra veckan var AI och maskinlära kombinerat med big data ett stort tema. Men från att ha varit en teknik som applåderats och hyllats de senaste åren börjar nu forskarna måla upp en allt mer dystopisk bild.

Det är när man börjar problematisera dessa olika tekniker och intelligenser som en skrämmande framtid börjar ta form.

I en tid då allt fler auktoritära politiker vinner mark ökar också risken att makten centraliseras. Historiens diktatorer och envåldshärskare har alla haft höga ambitioner när det gäller att kontrollera sitt folk. Kontrollen sker genom ständig informationsinhämtning och kategorisering.

Centralisering av makt är AI:s bästa gren: kategorisera, registrera, definiera, förutsäga…

Nazisterna, kommunisterna och apartheidregimen är alla exempel på styrelseskick som bedrev såväl åsikts- som rasregistrering. Med teknik från vår tid hade dessa dessutom kunnat förutspå vilka som i framtiden kommer att bli ett hot mot dem. Men också vilka medborgare som faller för smicker och vilka som bara går att tämja med våld. Allt med hjälp av avancerade datamodeller.

George Orwells dystopiska ”1984” framstår plötsligt som en förhållandevis angenäm framtidsvision.

För dagens politiker gäller det nu att bestämma sig för hur, när och om denna nya teknik ska regleras. Helst innan den faller i orätta händer.

Motherboard: The Data That Turned the World Upside Down - Motherboard