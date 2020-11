När Mosul föll var kriget redan över

Fråga: ”År 2003 genomförde en USA-ledd västlig koalition en stor invasion av Irak, som slutade med att landets regim störtades. När vi diskuterade detta häromdagen var det någon som påstod att detta faktiskt har hänt en gång tidigare i modern tid, men att det inte var amerikanerna utan britterna som ledde anfallet den gången. När skulle detta i så fall ha skett?”

Dick Harrison: Det skedde mellan åren 1914–1918, det vill säga under första världskriget, och britterna hade betydligt större svårigheter än amerikanerna hade nio decennier senare. Orsaken till detta första Irakkrig var att Osmanska riket, vars turkiska regim kontrollerade Irak, hade nedprioriterat regionens försvar. Man hade inte räknat med att någon skulle invadera via Persiska viken, i synnerhet som grannlandet Persien/Iran var påfallande svagt och med all säkerhet skulle vara neutralt i konflikten. Alltså gick turkarna till angrepp mot ryssarna i Armenien och mot britterna på Suezhalvön och koncentrerade sina övriga trupper

till området kring huvudstaden Konstantinopel.