Det är måndagsmorgon och jag huttrar grinigt när jag kliver ut genom porten. Det är tolv minus och jag borde ha tagit en mössa. Hunden kliver misstänksamt omkring på den nyfallna snön när vi skyndar fram längs Karlavägen. Under fredagen påbörjade jag en krönika med temat miljardärer med dålig smak, jag går och försöker få till ett par dräpande och raljerande oneliners. Vinden tilltar vid Sibyllegatan där vi svänger vänster. För på måndagar köper jag en liter röd mjölk att ta med till kontoret. Jag möter en bekant och vi hälsar artigt på varandra och mumlar något om kylan och hur stressigt är innan jul. Inne på 7-Eleven sjunger Wham! Last Christmas och jag överväger att investera i några lussebullar till eftermiddagskaffet. Jag böjer mig ner för att komma åt mjölken när det plingar till i mobilen och slentrianmässigt läser jag det nya

meddelandet som jag tror rör sig om tisdagens padelträning. Men det gäller inte padel. En vän skriver om det som inte får ske. Hennes son avled under den gångna helgen.