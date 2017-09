Det muslimska kalifat som IS gör anspråk på har genomgått flera olika skepnader sedan profeten Muhammeds död, innan ämbetet upphörde under det turbulenta 1900-talet. Den liberalt sinnade konstnären Abdülmecid II, som dog i Paris 1944, blev det sunnitiska islams sista erkända kalif.

Abdülmecid II (1868–1944). Foto: Library of Congress

Ledarskap, auktoritet, makt: när profeten ­Muhammed avled år 632 e Kr blev frågan akut. Hur skulle den rörelse som växt fram kring ­honom, hans förkunnelse och ledarskap leva vidare? Hur skulle den organiseras? Två av hans tidigaste lärjungar, Abu Bakr och Umar, hade under hans sista dagar fått överta vissa funktioner, framför allt att leda den gemensamma bönen. Men där fanns också hans kusin och svärson Ali som närmaste (manlige) släkting, men också andra som hörde till hashimiterna, profetens klan.

Så gav ett flertal i Medina sin bay‘a, sitt erkännande av ledarskapet, åt Abu Bakr som ställföreträdare (khalīfa) för profeten. Han blev alltså den förste kalifen. Men alla godtog inte hans auktoritet. De var rāfidūn, ”vägrare”. Sunniterna, de som följde Abu Bakr och sedan den andra kalifen Umar, betecknade shiiterna så; dessa som menade att ledarskapet (imamatet) hörde till Ali för att sedan gå vidare bland hans ättlingar.

När ledaren för den så kallade Islamiska staten nu gör ­anspråk på att vara islams kalif har han också tagit sig namnet ”Abu Bakr” efter just den förste kalifen. Och IS ­betraktar shiiterna som huvudfiende.

Det sunnitiska kalifatets – eller snarare kalifatens – historia är lång och konfliktfylld. Det uppkom en rad kalif­dynastier, bland dem den umayyadiska med Damaskus som centrum, störtad 750, och med en fortsättning en kort tid i det muslimska Spanien, Cordova-kalifatet ­(bekant för läsarna av Frans G Bengtssons ”Röde Orm”). I historia och saga är den mest kända dynastin den abbasidiska (750-1258). ”Kalifen i Bagdad” var en politisk realitet (IS ”kalif” kallas al-Baghdadi – knappast en tillfällighet). Men kalifernas faktiska makt växlade under århundradenas lopp. Och under ungefär 400 år var kalifatet en europeisk företeelse: det osmanska kalifatet med Konstantinopel/Istanbul som centrum.

När den mongoliske härskaren Hülagü 1258 hade ­erövrat Bagdad upphörde det abbasidiska kalifatets välde efter att ha funnits i ett halvt årtusende. Men ätten fortlevde; släktingar till den sista Bagdadkalifen hade flytt till Egypten och togs om hand av sultanerna där. Sultanen kunde få en religiös legitimitet genom att ha en titulär kalif vid sin sida, en kalif med enbart ceremoniella funktioner. Man brukar tala om det abbasidiska ”skuggkalifatet”.

Den osmanske sultanen Selim I besegrade mamluk­sultanen Qansawh i slaget vid Marj Dābiq 1516 och fortsatte segertåget in i Egypten. Sultanen Tūmān Bay beseg­rades utanför Kairo följande år. Staden intogs och bland krigsbytena under det här erövringståget var även ”skuggkalifen” al-Mutawakkil. Han dog 1543, och så småningom antog de osmanska sultanerna i Konstantinopel kaliftiteln. De kombinerade så kejsarmakten i det osmanska imperiet med den högsta sunnitiska religiösa auktoriteten. Man kan notera att det här skedde ungefär samtidigt som ­furstar i övriga Europa genomförde reformationer som gjorde fursten till kyrkans högste ledare (”Supreme head of the Church”, summus episcopus, kungen som ”överbiskop”).

Kalifatets flytt till Konstantinopel underströks genom att en stor mängd reliker – föremål som förknippas med profeten Muhammed själv, hans närmaste och första följeslagare – likaså fördes dit. Många av föremålen finns att beskåda i relikavdelningen på Istanbuls Topkapımuseum, en avdelning som idag är mycket besökt av resenärer från den muslimska världen. Under Erdoğans tid och ledning har man i Turkiet kommit att betona samhörigheten med det som en gång var områden i det osmanska imperiet. Relikerna har på nytt fått en viss politisk betydelse.

De viktigaste av föremålen är profetens mantel (burda) och hans standar. Båda spelade en symbolisk-ceremoniell roll i legitimeringen av sultanens maktutövning under den osmanska tiden. Vid särdeles viktiga beslut eller proklamationer var de med.

Så kom första världskriget. Det osmanska imperiet ­besegrades och delades upp av segrarmakterna (med ­dagens Mellanöstern-Nordafrika som resultat). Under ledning av Mustafa Kemal Atatürk kunde, efter befrielsekrigets återerövring av viktiga områden, ett nytt Turkiet komma till stånd. Det skulle vara en nationalstat. Den sista sultanen-kalifen Mehmet VI avsattes. Parlamentet avskaffade sultanatet 1922; tronföljaren (sedan 1918) ­Abdülmecid Efendi avsade sig anspråket på tronen – och så valde parlamentet honom till kalif. Han deklarerade sitt kalifat, alltså ett huvudsakligen ”religiöst” kalifat, inte längre kombinerat med sultanatet och därmed den politiska makten.

Abdülmecid II, huvudman för den osmanska dynastin, var en välkänd person i det turkiska kulturlivet. Söker man upp hans namn i turkiska Wikipedia så står det ­under rubriken ”yrke” ressam, konstnär. Han föddes 1868 som son till den 32:a osmanske sultanen Abdülaziz. Han hade fått – och skaffat sig – en grundlig utbildning. Förutom turkiska, arabiska och persiska behärskade han obehindrat franska och tyska och hans (ännu i Dolmabahçepalatset bevarade) bibliotek omfattar mer än 10 000 volymer. Man kan se att han även läste engelsk litteratur. Understrykningar och marginalanteckningar visar att han använde sig av biblioteket. Inköpslistor visar att han aktivt skaffade in ny litteratur.

Han var musikälskare och spelade piano, fiol, cello och cembalo på professionell nivå. Musikalierna i biblioteket ger vid handen att favoritkompositörerna var Schumann, Haydn, Mozart och Beethoven. Traditionell klassisk europeisk musik alltså. Sin konstnärsutbildning hade han fått av sultanens hovmålare Fausto Sonaro, av Salvatore ­Valeri och av den mest uppskattade turkiske konstnären från den tiden, arkeologen och museimannen Osman Hamdi Bey – de flesta turister i Turkiet har nog sett repliker av hans målning ”Sköldpaddsdomptören”. 1883 hade han grundat den turkiska konstakademin.

Abdülmecid umgicks i (och stöttade) intellektuella kretsar, och han kan nog rubriceras som politiskt liberal.

Han var främst porträttmålare, men gjorde också genremålningar (i samma stil som Osman Hamdi Bey). Ungefär 200 av hans verk kom att visas på utställningar i och utanför imperiet. En hel del av dem kan man leta upp på internet och konstatera att även om han inte är någon modernist eller konstens förnyare är hans professionalitet otvivelaktig.

En kalif som är etablerad porträttmålare. Så var det med det bildförbudet!

Abdülmecids porträtt av sin första fru, Circassian Şehsuvar Kadınefendi, 1898.

Republiken proklamerades 1923. Det visade sig att ­lösningen med en kalif i staten inte var oproblematisk. Det nya Turkiet skulle vara en nationalstat, inte ett imperium. Det gällde att visa omvärlden (särskilt Storbritannien och Frankrike) att man inte hade anspråk utanför landet gränser. Men kalifen hade en auktoritet som åtminstone formell ledare för sunnitiska muslimer också utanför Turkiet. Så den 3 mars 1924 beslutade parlamentet att avskaffa kalifatet. Kalifen och hans familj sändes omedelbart i exil. Alla osmanättlingar tvingas lämna Turkiet.

Abdülmecid och hans närmaste familj, ­sonen Ömer Faruk, dottern Dürrüşehvar Sultan, kalifens gemål (och för all del, hans två bihustrur) kom via Schweiz till Nice. På nätet kan man finna foton och journalfilmer med kalifen och hans familj på Rivieran. Jag har särskilt lagt märke till en filmsekvens där familjen badar vid stranden: kalifen byter om till bad­byxor och beger sig i vattnet.

Det fanns fler i exil i Nice och det medförde en viss ­nervositet hos den turkiska administrationen: fanns det risk för någon form av kontrarevolution? Konsulatet i Marseille fick en filial i Nice som skulle hålla ögonen på vilka som kom och gick och vad kalifen och hans familj hade för sig. De som studerat rapporteringen (som finns i turkiska arkiv) har konstaterat att det allra mesta är strunt och fantasier. Men ett och annat av intresse likväl.

I handböckerna – också sådana som jag har skrivit – står att kalifatet avskaffades 1924. Det stämmer faktiskt inte. Det avskaffades i Turkiet som en funktion i staten, men stora sunnitiska grupper och folk såg fortfarande Abdülmecid som kalif, och han avsade sig inte heller funktionen. Det fanns andra som ville ha den, bland dem emir Husayn i Mekka såsom huvudman för profetens klan hashimiterna. Det var en idé som stöddes av britterna som gärna skulle se en hashimitisk kalif under brittisk protektion. Men projektet föll genom att Abdul-Aziz Ibn Saud 1924–25 erövrade Mekka och Medina och körde bort hashimiterna därifrån. Saudiarabien kom till.

Kung Faruk av Egypten var också intresserad av kali­fatet och enligt rapporteringen skulle han ha erbjudit ­Abdülmecid 200 000 brittiska pund för att få honom att avsäga sig titeln, vilket denne ingalunda gick med på. Även andra pretendenter försökte nå positionen utan framgång. Abdülmecid bibehöll kontakter och korrespondens med olika personligheter i den muslimska ­världen. Om detta hade politisk betydelse kan jag inte ­bedöma.

1939 flyttade han till Paris där stora moskén blev en bas för hans verksamhet. Han kom alltså att leva sista tiden under den tyska ockupationen, och han avled 1944. Hans lik förvarades i Parismoskén. Försöken att få begrava honom i Turkiet avslogs. 1954 gravsattes han på den historiskt viktiga begravningsplatsen al-Baqī‘ i Medina, inte utan betydelse för den saudiska ledningen.

Så detta liberala och kulturbejakande kalifat varade alltså till 1944. Kanske var det skada att det inte fick någon fortsättning. Det politiska läget i världen under kriget och under de närmaste åren gjorde att frågan om kalifatet kom i skymundan även om den diskuterades inom de så småningom framväxande islamistiska rörelserna. Men då – verkligen – med andra förtecken.

Jan Hjärpe Professor em i islamologi vid Lunds universitet