I slutet av september publicerade tidskriften Nature Communications – en del av det prestigetunga vetenskapsförlaget Natures utgivning – en artikel som hävdade att social tillit och trovärdighet successivt har ökat under de senaste 500 åren. Beviset? En analys av porträttmålningar från denna tidsperiod, där man med datorers hjälp mätt graden av tillförlitlighet (trustworthiness) hos de avporträtterade ansiktena.

Artikeln, ”Tracking historical changes in trustworthiness using machine learning analyses of facial cues in paintings”, var skriven av en grupp kognitions- och evolutionspsykologer vid tre franska elituniversitet, och materialet som de undersökt var omkring 6 000 digitaliserade porträtt från det brittiska National Portrait Gallery och internetprojektet Web Gallery of Art. Själva undersökningen gjordes med hjälp av en algoritm som mätte egenskaper i de porträtterade ansiktena, till exempel avstånd mellan ögonen, hur mycket personen log eller om personen tittade mot betraktaren. Den uppmätta ökade trovärdigheten tolkades vidare som en förklaring till det ökade välståndet i världen under samma period.