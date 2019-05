När började människan bedriva folkmord?

Svaret är beroende av hur vi definierar folkmord. Termen, engelskans genocide (av grekiskans genos, ”folk”, och latinets caedo, ”jag mördar”), är inte gammal. Den introducerades så sent som 1944 av den polske juristen Raphael Lemkin i boken ”Axis Rule in Occupied Europe”, som en konsekvens av rapporterna om nazisternas övergrepp mot mänskligheten – det som vi idag refererar till som förintelsen eller Förintelsen. De som skriver med versalt F gör gällande att förintelsen är unik och inte kan jämföras, medan vi som använder gement f hävdar motsatsen, det vill säga att förintelsen under andra världskriget bör och skall jämföras med andra folkmord.

Lemkins term slog igenom fort. Den användes frekvent i de rättegångar som hölls efter andra världskriget, och en FN-resolution från 1946 slog fast att folkmord är ett brott enligt internationell rätt. När FN några år senare definierade folkmord beskrevs det som handlingar ”förövade i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan”. Med den definitionen är det, tyvärr, inte svårt att hitta exempel på företeelsen i historisk tid. Lemkin själv hade folkmordet på armenier och andra kristna grupper i Osmanska riket under första världskriget i åtanke när han utformade sina tankegångar. Han hänvisade också till medeltida exempel, som korsfararnas försök att utplåna katharer i Sydfrankrike i början av 1200-talet.