När blev Tornedalen svenskt?

Bad i Torne älv. Foto: Åke Ericson/IBL

Ja, faktiskt. Den stora, i skrift belagda rikssvenska utbredningen längs Bottenviken ägde rum under första hälften av 1300-talet. År 1327 reglerade ärkebiskop Olof Björnsson, kungsåren (fogden) i Hälsingland Johan Ingemarsson, hälsingestormannen Nils Farthiegnsson samt Peter Unge sina intressen i Lule älvdal, ett område som aldrig tidigare förekommit i svenska dokument. Året därpå utfärdade drotsen Knut Jonsson en förordning, enligt vilken de som slår sig ned i det väldiga området mellan Medelpad och Ule träsk tillerkänns fri bosättning samt skattefrihet intill dess kung Magnus Eriksson blir myndig. Dokumentet stadfästes av kungen 1340. År 1335 erhöll Nils Abjörnsson (sparre) kunglig bekräftelse på det intresseområde i Piteå som han dessförinnan tilldelats av ärkebiskop Olof.

I äldre historieskrivning sökte man förklara den hastiga expansionen genom att hänvisa till det utrikespolitiska läget. Forskare har menat att Norrbottens fasta bosättningar etablerades eftersom Magnus Erikssons förmyndarregering hade behov av att legitimera svensk suveränitet. Enligt professor Nils Ahnlund var det en rikspolitiskt betingad, planmässigt genomförd kolonisation. Övre Norrlands kustbygd blev en del av Sverige i svallvågorna efter Nöteborgsfreden mellan svenskar och ryssar år 1323.

Historikern Hans Sundström (1984) har hävdat att 1300-talets svenska kolonisationsaktivitet i norr inte var folklig så mycket som statlig. Paleobotaniska, arkeologiska och namnvetenskapliga undersökningar har visat, påpekar Sundström, att det redan existerade en fast befolkning i älvdalarna. Nu gällde det för kungamakten att dra in området i sin sfär. Vilket språk invånarna talade var oväsentligt. Kronans rätt till området konsoliderades i skrift.

Arkeologen Thomas Wallerström (1995) menar snarare att den svenska expansionen var karaktäristisk för hur högmedeltida aristokratier agerade i hela Europa. Den närmaste förebilden var tysk. Det handlade inte om att säkra omstridda territorier, ty sådana fanns inte. Hela den nordliga regionen var en gigantisk allmänning. Eftersom allmänningar var fria att doneras bort fanns här utrymme för en kombination av kristnande och territoriell utvidgning. Den svenska överheten skänkte alltså bort land som formellt sett var öde, mot att den mottagande stormannen lät bygga kyrkor och sprida sitt (och kungens) inflytande. En förutsättning var att kungamakten hade tagit till sig de speciella anspråk, de ”regala” rättigheter, som utvecklats av jurister på kontinenten och i England. Kungamakten måste lära sig att den ägde allmänningarna. Magnus Eriksson, liksom hans förmyndarregering, hade uppenbarligen läst på.

Av Wallerströms undersökning framgår att den svenska bonde- och stormannakolonisationen i älvdalarna inte var den första i området. Däremot var den banbrytande vad beträffar ekonomisk och politisk struktur. Nils Abjörnssons kolonisation i Pite älvdal på 1320- och 1330-talen innebar inte nödvändigtvis att människor för första gången blev bofasta i trakten. Däremot ledde projektet till att en viss typ av jordbruksekonomi, med fokus på boskapsuppfödning, slog igenom. Tidigare hade måhända en jordbruksekonomi av mer östlig typ, baserad på rågsvedjebruk, praktiserats av en icke-svensk folkgrupp i Pite älvdal. Fynden är tyvärr för få för att vi skall kunna uttala oss med säkerhet i frågan.

För Lule älvdal vet vi mer. Här uppstod en fast bosättning genom kolonisation från två håll: dels från söder (svenskar på 1300-talet), dels antingen från öster (finsk-ugrisk befolkning) eller från andra kulturbygder som redan koloniserats från finskt område. De finskspråkiga bönderna var tidigare på plats än de svenska. De anlände antingen på 1100-talet eller 1200-talet och försörjde sig genom jakt, fiske och boskapsskötsel samt – som binäring – odling av råg medelst svedjebruk. Vad som skedde på 1300-talet kan liknas vid att den svenska centralmakten sträckte ut sina armar till en redan existerande kulturbygd och framtvingade såväl ett kristnande som en försvenskning.

Så långt som till Tornedalen nådde dock aldrig den språkliga försvenskningen. Till skillnad från i Lule älvdal kunde folket vid Torne älv behålla bygd och språk under den svenska expansionsfasen. Svenskarna drog förvisso in älvdalen i sitt kyrkliga, politiska och ekonomiska system, men de genomförde inte samma omfattande bondekolonisering som i Pite och Lule älvdalar. Därför existerar fortfarande ett finsk-ugriskt språk i området. Varför den svenskspråkiga expansionen avstannade är en öppen fråga, men personligen gissar jag på digerdöden. Basen för expansionen låg i Uppland och Hälsingland, två landskap som hemsöktes av förödande pestepidemier under 1300-talets andra hälft.