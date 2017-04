När blev Sverige kristet?

Dalby kyrka, några kilometer öster om Lund, är en av Sveriges äldsta byggnader. Invigd år 1060. Foto: Mikael Gustafsson /IBL

Det första landskap i nuvarande Sverige som kristnades var det danska Skåne, förmodligen med början i sydvästra delen av landskapet. Det är ingen slump att Lund under äldre medeltid var centrum för kristenheten i hela Norden. Skåne följdes snart av Halland och Blekinge, som även de införlivades med det medeltida danska riket. Av de områden som kom att ingå i det medeltida svenska kungariket var missionen snabbast och mest effektiv i Västergötland. I rikssvensk historisk tradition har detta i regel tonats ned till förmån för Ansgarstraditionen, som ju associeras till Birka och Mälardalen, men faktum kvarstår att Sveriges äldsta stift är Skara stift, daterat till början av 1000-talet, och att en sådan organisering hade varit omöjlig att genomföra om inte en stor del av västgötarna redan anammat den nya religionen.

Problemet är att den västgötska missionen aldrig fästes på pränt. De missionärer och stormän som spred kristendomen på orter som Varnhem och Skara från och med andra hälften av 800-talet har inte dokumenterats i skrift. De var, till skillnad från Ansgar, lyckosamma i sin strävan att skapa en permanent kristen befolkningsbas, men vi känner varken till deras namn eller missionens kronologi. Däremot kommer vi åt missionen arkeologiskt, till exempel i form av de kristna gravar som nyligen grävts ut i Varnhem.

Samma dilemma gäller för Östergötland. Inte heller här vet vi när, eller på vilka stormäns initiativ, som kristnandet ägde rum. Liksom i Västergötland får vi ständigt ny information från arkeologin, kunskap som tvingar oss att omvärdera hävdvunna uppfattningar. Som exempel kan nämnas att utgrävningar i Vreta kloster, inte långt från Linköping, har gett vid handen att det med stor sannolikhet fanns ett baptisterium – ett särskilt rum för dop av vuxna – på platsen under missionsfasen. Inget annat baptisterium är känt för svenskt vidkommande. Om tolkningen av utgrävningsresultaten är korrekt innebär detta att Östergötland sannolikt nåddes av andra kristna traditioner än övriga svenska landskap. De präster som predikade öster om Vättern behöver inte ha haft något att göra med de präster som predikade väster om sjön. Om vi skall måla upp en rimlig bild av hur Sveriges kristnande gick till måste vi utgå från att flera sinsemellan fristående missionsrörelser var verksamma samtidigt.

Annons X

Lägg därtill att områden som länge stod utanför det svenska kungariket, som Hälsingland och Värend, även de nåddes av den nya läran på 1000-talet. Kristnandet i Sverige ägde alltså, åtminstone i sina första faser, rum inom ramen för den gamla bygdemaktens strukturer. Åtskilliga svenska bygder blev kristna innan de underordnades den rikssvenska kungamakten.

Hur gick det till? Ingen vet. Ibland kan en storman ha tvingat alla bönder i bygden att bli döpta. Ibland kan kristendomen ha blivit kollektivt anammad under en tingsförhandling. Ibland kan man ha kompromissat och tillåtit vissa förkristna sedvanor att leva vidare, som var fallet när Islands allting anammade den nya läran omkring år 1000. Men eftersom inget dokumenterades lär vi inte nå längre än till gissningar. Endast enstaka meningar i runstensmaterialet, om ens det, minner om vad som hände. På en jämtländsk runsten från mitten av 1000-talet, Frösöstenen, berättar således Östman, son till Gudfast, att han gjorde Jämtland kristet. Men vem var Östman? En krigsledare som tvångskristnade jämtarna? Eller en ansedd storbonde som presiderade över ett ting där kristendomen anammades?



Frösöstenen påminner starkt om de runstenar som vid samma tid restes i Uppland, men den har inte mycket gemensamt med vikingatidens runstenar i Norge. Detta har föranlett hypoteser om att Jämtland kristnades genom mission från Mälardalen, något som skulle kunna förklara varför landskapet under medeltiden lydde under Uppsala ärkesäte trots att det politiskt kom att lyda under den norska kronan. Men sanningen kan lika gärna vara en helt annan. Jämtland kan mycket väl ha fått kristendomen via Norge, till exempel under Olav den heliges tid på 1020-talet, och redan varit kristet vid en tid då norra Upplands befolkning ännu inte hade omvänts till den nya läran. I så fall är Frösöstenen snarare ett uttryck för stormännens kontaktnät än för mission. Östman hade kanske varit på resa hos goda vänner i Mälardalen, imponerats av runstenarna och tagit med sig en ristare hem till Frösön. Stenens kungörelse om att Jämtland har kristnats blir därmed endast ett tillkännagivande av redan existerande faktum, samt en markering av Östmans ställning i bygden.