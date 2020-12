”Help is on its way”, utbrast den brittiske sjukvårdsministern Matt Hancock med anledning av det brittiska godkännandet av ett vaccin mot covid-19.

Hjälp är på väg till britterna alltså, som räknar med att börja vaccinera redan i december. Hancock tillade att ”2020 har varit förfärligt, men 2021 kommer att bli bättre” och att ”vi kommer att ha en sommar nästa år som alla kommer att kunna njuta av”.