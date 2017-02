Något ökad vinst för Volati

Nettoomsättningen uppgick till 780 miljoner kronor (731).

Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (ebita) uppgick till 72,8 miljoner kronor (75,4).

Ebita exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 83,4 miljoner kronor (75,6).

Resultatet per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0:43 kronor (0:56).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 miljoner kronor (134).

Styrelsen föreslår en utdelning till stamaktieägarna om 0:50 kronor per stamaktie och en utdelning till preferensaktieägarna om 40:00 kronor per preferensaktie. Preferensaktieutdelningen sker med 10:00 kronor per aktie och kvartal fram till årsstämman 2018.