Under julveckan steg arbetslösheten något, ett normalt mönster under storhelgerna. Över 8 100 nya skrev in sig som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar, varav närmare 1 900 var i åldrarna 18 till 24 år. Därmed är nästan 455 500, eller 8,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik.

Under förra veckan varslades 670 personer om uppsägning. Totalt har nu 116 805 personer varslats sedan början av mars.