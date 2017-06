”Något liknande kan inträffa även i Sverige”

Höghuset Grenfell Tower är 24 våningar och innehåller 120 lägenheter. Byggnaden står i Norra Kensington, en stadsdel i västra London (innerstaden) och drivs för kommunens räkning av en motsvarighet till allmännyttan, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO).

Grenfell Tower byggdes enligt brittiska medier 1974 och har nyligen renoverats, både invändigt och utvändigt. Byggbolaget Rydon uppger att upprustningen till ett värde av 8,6 miljoner pund ingått i en upprustningsplan för hela området värderad till 57 miljoner pund. På Greenfell Tower hade man kort före branden bland annat bytt fasadklädsel, isolerat ytterväggarna och installerat nytt värmesystem

En gräsrotsorganisation har under arbetena klagat på bland annat att det legat mängder av byggsopor vid husets enda entré.

Källor: Reuters och The Guardian