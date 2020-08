”Något har gått snett efter Ädelreformen”

I Sverige pågår en livlig debatt kring det stora antalet avlidna på våra äldreboenden. IVO har genomfört en granskning som bland annat lyfter fram frågor om palliativ vård inletts utan läkarbedömning och om syrgasbehandling har getts. Många debattörer hänvisar till att Ädelreformen 1992 bidragit till dagens situation.

Under 1970, 1980- och några år in på 1990-talet var jag ansvarig geriatrisk läkare på många sjukhem i Göteborgsområdet. Där arbetade flera sjuksköterskor på varje avdelning. Medicinska komplikationer var vanliga. Vi behandlade alla på plats och skickade bara in de äldre till akutsjukhus vid misstänkta benbrott eller vid tillstånd där operation krävdes. Syrgasbehandling och näringsdropp vid uttorkning var självklara behandlingar på sjukhemmet. När läge uppstod för palliativ vård diskuterade man detta ingående med de anhöriga.