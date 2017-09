Det enda uttalade somewhere-partiet, SD, har skördat allt större framgångar, eftersom somewhere-väljarna i Sverige lämnats utan politisk representation av de övriga. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Av de olika modeller som ska förklara förskjutningar i de västerländska väljarkårerna tycker jag att den brittiske journalisten David Goodharts ”anywhere/somewhere”-distinktion har varit den mest fruktbara.

Förenklat, delvis baserad på erfarenheten brexit, kan Goodharts modell beskrivas som att cirka en fjärdedel av väljarna bejakar tanken om att de skulle kunna bo, studera eller arbeta varsomhelst (anywhere). De bejakar globalisering och internationella trender, och de mest entusiastiska av dem ser sig själva som världsmedborgare. De är väl representerade i den akademiska, politiska och kommersiella eliten i sina länder.

Hälften av väljarna bär å andra sidan på en stark känsla av lokal eller nationell tillhörighet; de hör hemma någonstans (somewhere). Visst, de kan semestra eller bo utomlands, men i grunden är de medvetna om sina rötter, och de vill behålla dem. För de av dem vars färdigheter är mycket mindre gångbara i andra länder, är globalisering eller EU inte främst ett löfte, utan ett hot. Och den sista fjärdedelen, menar Goodhart, pendlar mellan dessa två positioner.

Såväl somewhere som anywhere är förenliga med positioner både till höger och till vänster i politiken. Goodharts tes är dock att västvärldens politik sedan ett flertal decennier dominerats av anywhere-falangen och att de styrande partierna, obeaktat ideologiska olikheter, har bekänt sig mer till anywhere än till somewhere, och det senare har fått stå tillbaka inom politikens alla viktigare områden.

Det är också förklaringen till den reaktionsvåg av missnöje och populism som via demokratiska metoder kommit att kanaliseras i såväl Västeuropa som USA. Politiska entreprenörer har lyckats med att mobilisera somewhere-väljarna till nya partier och drastiskt förändrat det politiska landskapet. (Goodharts bok i ämnet heter sålunda: The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics).

I svensk närhistoria har vi sett hur ett en gång tydligt somewhere-parti, Centern, på tre decennier helt gjort om sig till anywhere. Likaså har S och M, som genom åren har inhyst och balanserat dessa två strömningar, på senare tid slängt somewhere överbord, och därför också fått ta ordentliga smällar. Samtidigt har det enda uttalade somewhere-partiet, SD, skördat allt större framgångar, just eftersom somewhere-väljarna i Sverige lämnats utan politisk representation av de övriga.

Gradvis börjar denna insikt att nå några av de andra partierna. Det var ingen slump att Almedalstalarna från sommaren 2016 började omge sig med svenska flaggor. För S del har omorienteringen inneburit en stegvis distansering från identitetspolitik och från utsagor om att svensk kultur egentligen inte existerar.

För M:s del står det och väger fortfarande. Det var uppenbart var Reinfeldt stod: ”Ursvenskt är bara barbariet.” Och Anna Kinberg Batras försök att gå mot somewhere blev aldrig trovärdiga. Avgörande för M:s framtid blir om partiet lyckas trovärdigt hitta tillbaka till sin gamla balans mellan somewhere och anywhere.