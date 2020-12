Nadja Holm vinner ”Idol”

Ett vanligt år hade Nadja Holm fått sjunga vinnarlåten inför en publik på tusentals personer i Globen i Stockholm. Men på grund av coronapandemin genomfördes finalen utan publik i den vanliga “Idol”-studion i Spånga.

23-åringen från Piteå sjöng under kvällen Beyoncés och Kendrick Lamars “Freedom” och Loren Allreds “Never enough” från filmen “The greatest showman”. Liksom Paulina Pancenkov uppträdde hon även med vinnarlåten “(Better get) Used to me”, skriven av jurymedlemmen Alexander Kronlund.